Astana'da Rusya-Türkiye-İran buluşması

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, Suriye'de barışın sağlanması amacıyla yürütülen Astana görüşmelerinde bir araya geldi. Ortak basın toplantısı düzenleyen Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ve Cevad Zarif'in gündeminde Doğu Guta'daki çatışmalar ve sivillerin durumu vardı.

Doğu Guta'da insani bir felaket yaşandığını belirten Çavuşoğlu, sivil halkın bombalanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek "Terör unsurlarını sivillerden ayırmak gerektiğinin altını çizdik. BM Güvenlik Konseyi'nde de bunlar vurgulanıyor. Terör örgütleriyle ılımlı muhalefet ya da sivil halkın bir arada olmaması gerekiyor" dedi.

Çavuşoğlu, Rusya'nın insani yardımlar konusunda çabalarını takdir ettiklerini, ancak bunların yeterli olmadığını vurguladı. Çavuşoğlu ayrıca "Doğu Guta'da ateşkes rejimiyle uyumlu şekilde çatışmaların sona erdirilmesi acil bir ihtiyaçtır" şeklinde konuştu.

"12 bin sivil tahliye edildi"

Lavrov ise milyonlarca Suriye'nin Astana'daki görüşmeleri izlediğini belirterek bugüne kadar Doğu Guta'da 12 bin sivilin tahliye edildiğini ve sivillerin bölgeden ayrılmaya devam ettiğini belirtti.

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