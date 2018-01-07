Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Ocak (DHA) - İlk Uzay Mekiği Programı'nı gerçekleştiren ve iki kez Ay'a giden ABD'li astronot John Young hayatını kaybetti.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Robert Lightfoot bugün yaptığı açıklamada NASA'nın bünyesinde astronot olarak yer alan, Ay'a iki kez giden ve 1981'de başlatılan ilk Uzay Mekiği Programı'nı gerçekleştiren John Young'ın hayatını kaybettiğini söyledi.
Yapılan açıklamada zatürre sebebiyle hayatını kaybeden Young'ın ölümüyle ilgili NASA'nın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "87 yaşındaki astronotumuz John Young'ın ölümü sebebiyle çok üzgünüz. Young iki kez Ay'a gitti, Ay'ın yüzeyinde yürüdü, ilk Uzay Mekiği Programı'nda yer aldı ve Gemini ve Apollo araçlarıyla toplam altı kez uzaya gitti" denildi.
2004 yılında 42 yaşındayken NASA'dan emekli olan Young'ın ölümüyle ilgili Lightfoot, "John cesareti ve bağlılığıyla ulusumuzun ilk başarılarından biri elde etmesini sağlayan uzay öncülerinden biriydi" dedi.
Başarılarının dışında Young, uzayda görevdeki bir arkadaşı için uzay mekiğinde uzaya gizlice sandviç götürmesiyle de tanınıyordu. (Fotoğraflı)
İdlib'de art arda patlamalar! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Uludağ'da kritik saatler! Her yerde aranıyorlar
Küçük çocuğu taciz eden kişiye sokak ortasında linç!
'Nuh oğluyla telefonda görüştü' diyen Yavuz Örnek'e İlber Ortaylı'dan yanıt!
CHP İzmir İl Kongresi karıştı! Yumruklar havada uçuştu
Porno bağımlısıydı! Bakın genç kadın nasıl kurtuldu
Cami tuvaletinde uyuşturucu ticareti! Bonzai satarken suçüstü yakalandı
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki etkisi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesajlar
ABD donuyor! Çok sayıda kişi aşırı soğuklardan hayatını kaybetti
Dacia Duster yenilendi
Karadeniz yaylalarında terörist avı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum