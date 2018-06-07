Atatürk Havalimanı’nda Oy Verme İşlemi Başladı

Cumhurbaşkanı ve 24. Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan kişilerin Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında oy verme işlemi Perşembe sabah saat 08.00'da başladı.

Dış hatlar terminalinde geliş ve gidiş katında belirlenen iki alana sandıklar konuldu. Yurt dışında yaşayan, seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını kullandı. 7 gün 24 saat süre ile oy kullanılabilecek olan havalimanlarında oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00'da sona erecek.

Türkmenistan’dan İstanbul’a gelen Şenay-Erkan Dalkılıç çifti Atatürk Havalimanı’nda oylarını kullandıktan sonra, “ Vatandaşlık görevimiz için buradayız. Bir oy bir oydur dedik görevimizi yerine getirdik. Hayırlısı olmasını diliyoruz” dedi.

Bayram ziyareti için İstanbul’a geldiğini söyleyen Oğuzhan Karasu ise erken gelmenin avantajıyla hiç beklemeden oyunu kullandığını ifade etti.

İsviçre’de yaşayan Salim Dağcı, iznini özellikle seçim tarihine getirdiğini ve oy kullanabildiği için de çok mutlu olduğunu anlattı.

