Atatürk'e hakaret eden Safiye İnce tutuklandı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İnci, Pazar günü çıkarıldığı Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.
Safiye İnci'nin Anıtkabir önünde Atatürk'e hakaret ederken kaydettiği görüntüler sosyal medyaya düşmüştü.
Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler hakkında açılan soruşturmada Safiye İnci gözaltına alınmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada soruşturmanın Basın Suçları ve Soruşturma Bürosu tarafından açıldığı belirtildi ve şu ifadeler yer aldı:
"Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiğine dair video görüntüsü sosyal medyada yer alan şüpheli şahıs, yürütülen tahkikata müteakip Ankara Demetevler'de yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs, emniyet müdürlüğünde alınacak ifadesinin akabinde adliyeye sevk edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Safiye İnci, adliyedeki işlemlerinin ardından Pazar günü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Anayasanın 5816 numaralı Atatürk'ü Koruma Kanunu'na göre Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Kanunun maddeleri şöyle:
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