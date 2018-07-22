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Atatürk'e hakaret eden Safiye İnce tutuklandı

22.07.2018 15:28 | Son Güncelleme

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İnci, Pazar günü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Safiye İnce'nin görüntüleri sosyal medyada tepki çekmişti.

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnce tutuklandı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İnci, Pazar günü çıkarıldığı Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.

Safiye İnci'nin Anıtkabir önünde Atatürk'e hakaret ederken kaydettiği görüntüler sosyal medyaya düşmüştü.

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler hakkında açılan soruşturmada Safiye İnci gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada soruşturmanın Basın Suçları ve Soruşturma Bürosu tarafından açıldığı belirtildi ve şu ifadeler yer aldı:

"Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiğine dair video görüntüsü sosyal medyada yer alan şüpheli şahıs, yürütülen tahkikata müteakip Ankara Demetevler'de yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs, emniyet müdürlüğünde alınacak ifadesinin akabinde adliyeye sevk edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Safiye İnci, adliyedeki işlemlerinin ardından Pazar günü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kanun ne diyor?

Anayasanın 5816 numaralı Atatürk'ü Koruma Kanunu'na göre Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kanunun maddeleri şöyle:

  • Madde 1 - Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.
  • Madde 2 - Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır. Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.
  • Madde 3 - Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.
  • Madde 4 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  • Madde 5 - Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür
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