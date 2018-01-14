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Ateşkes bitti Kolombiya karıştı! 17 üye etkisiz hale getirildi

DÜNYA HABERLERİ | 14.01.2018 10:11 | Son Güncelleme 3 saat önce

Kolombiya'da Hükümetle yaptığı ateşkesin sona ermesinin ardından saldırılarına yeniden başlayan Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun 17 üyesi etkisiz hale getirildi.

Ateşkes bitti Kolombiya karıştı! 17 üye etkisiz hale getirildi

Kolombiya güvenlik güçlerinin ülke genelinde son 24 saatte düzenlediği operasyonlarda 17 Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) militanının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kolombiya ordusunun, ELN'nin 9 Ocak'ta sona eren ateşkesin ardından başlattığı saldırılarla kesilen barış görüşmeleri sonrası ülke genelinde bu örgüte yönelik yürüttüğü operasyonları sürüyor. Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonlarda ülke genelinde son 24 saatte 17 ELN militanının etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Choco yönetim bölgesindeki operasyonlarda 7 militanın öldürüldüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, Arauca yönetim bölgesinde yürütülen operasyonlarda 6 militanın yakalandığı, 4 militanın da teslim olduğu belirtildi. Açıklamada Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un Kolombiya ordusunu operasyonlardan ötürü tebrik ettiği aktarıldı.

ELN'NİN SALDIRILARI DA SÜRÜYOR

Öte yandan ELN'nin ateşkesin bitimiyle başlattığı saldırıları da devam ediyor. Yerel basındaki haberlere göre örgüt, Arauca bölgesinde Kolombiya hükümeti ile çalışan bir petrol firması görevlisini kaçırırken, buradaki bir polis merkezine de el bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor. Hükümet ile ELN arasındaki görüşmeler ve ateşkes bitmişti. ELN, 102 gün süren çift taraflı ateşkesin bitmesinin ardından ülkenin bazı bölgelerinde saldırılar gerçekleştirmiş, aynı zamanda Casanare yönetim bölgesinde petrol boru hattını hedef almıştı. Devlet Başkanı Santos bu gelişmeler üzerine örgütle yürütülen barış görüşmelerinin beşinci turu için Ekvador'da bulunan müzakere heyetine ülkeye dönmesi talimatı vermişti. Kolombiya'da ateşkesin sona ermesinden kısa süre önce ELN'nin başmüzakerecisi ve lideri Pablo Beltran basına yaptığı açıklamada "Umarım sükunet devam eder." ifadesini kullanmıştı.

Beltran, örgüte olası saldırılara karşı hazırlıklı olmaları talimatını verdiğini belirtmişti. Ateşkesin uzatılması yönünde iyimser ve gönüllü olduğunu açıklayan hükümet kanadı ise bugün başlaması öngörülen 5. tur görüşmeler öncesi müzakere heyetine takviyelerde bulunmuştu. Devlet Başkanı Santos'la geçen cumartesi günü bir araya gelen heyet, hafta başında Ekvador'a hareket etmiş fakat müzakereler başlayamamıştı. Hükümet ile ELN, geçen yıl 4 Eylül'de, 1 Ekim'den Ocak 2018'e kadar yürürlükte kalacak ateşkes ilan etmiş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ise ay başında aldığı kararla Katolik Kilisesi temsilcilerinin de bulunduğu mekanizmaya dahil olmuştu.

İki tarafın silahlı çatışmanın siviller üzerindeki etkisinin azaltılması için çaba gösterilmesi konusunda mutabık kaldığı anlaşmaya göre ELN, adam kaçırma ile altyapı, enerji nakil ve petrol boru hatlarına saldırının engellenmesi, hükümet ise toplum liderlerine suikastların önlenmesi için daha fazla çaba gösterme sözü vermişti.

50 YILDA 260 BİN CAN KAYBI

ELN, Kolombiya hükümetinin anlaşmaya vardığı son isyancı grup olma özelliğini taşıyor. Kolombiya hükümeti ve örgüt, 24 Temmuz 2017'de Ekvador'un başkenti Quito'da üçüncü tur görüşmelere başlamıştı. Tarafların 7 Şubat-6 Nisan ve 16 Mayıs-30 Haziran'da yaptıkları ilk iki görüşmeden, birlikte belirleyecekleri pilot bölgede mayın temizliği yapma kararı çıkmıştı. Kolombiya yönetimi ve yaklaşık bin 500 militana sahip ELN arasındaki görüşmeler Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yürütülüyordu. Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kolombiya Ulusal Kurtuluş Ordusu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu Haber; Ülkemizde TERÖRİSTLER le Görüşme Emrini Verenlere, ! ! ! Saraylarda Anlaşma Yapan, Yöneticilere, Partilere ve Partililere Anlamlı Mesajdır ! ! ! Teröristler ile GÖRÜŞÜLMEZ; Onların En İyi Anladığı Dil Olan MÜADELE edilir. Saygılarımla.
En büyük soyguncu devlettir.
Fatih Portakal Tarafından Ballandıra Ballandıra Anlatılan Bu Barış Görüşmeleride Sekteye Uğradı, Yazık Çok Üzülecek...
Teröristin adı devrimci olmaz, demokrasinin adı terörist olamaz her ülkede bir abd birliği var derken bunlardan bahsediliyor.
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