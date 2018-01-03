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Atilla davasında jüri kararını açıkladı

03.01.2018 23:06 | Son Güncelleme 1 saat önce

İran'a yaptırımları deldiği iddiasıyla ABD'de yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla hakkındaki altı ithamdan beşinde suçlu bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarnı deldiği iddiasıyla yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında karar verecek olan jüri üyeleri 10 gün aranın ardından bugün yine toplandı.

Hakan Atilla hakkındaki iddialara ilişkin karar veren jüri, Atilla'yı atlı ithamdan beşinde suçlu buldu. Atilla, kara para aklamadan ise suçsuz bulundu.

Hakan Atilla hakkında hazırlanan iddianamede, ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurmak, kara para aklamak ve kara para aklamak için kumpas kurmakla suçlanıyordu.

Jüri görüş birliği sağlanamazsa ne olacağını sordu

New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde görülen davada,İran, Türkiye ve Makedonya vatandaşı Rıza Sarraf'ın savcılıkla anlaşarak tanık konumuna geçmesinin ardından Atilla tek sanığı olarak yargılanıyordu. Jüri istişarelere Noel ve yılbaşı tatili öncesinde başlamış, ancak üç gün boyunca yapılan istişarelerde karara varılamamıştı.

Bugün yapılan dördüncü oturumda, jürinin davanın hâkimi Richard Berman'a ilettiği notta, Atilla hakkındaki bazı suçlamalarda görüş birliği sağlayıp bazılarında sağlanamazsa ne olacağını sorduğu belirtildi.

Hâkim Berman'ın ise jüri üyelerine istişarelere devam etmeleri ve bir karara varmaya çalışmalarını söylediği kaydedildi.

Son kararı hâkim verecek

27 Kasım'da başlayan davada; Atilla'nın alacağı cezaya hâkim Berman karar verecek. İddianamede Hakan Atilla hakkında 50 yıla kadar hapis cezası ve 2 milyon dolar para cezası isteniyordu.

Savcılıkla anlaşan Sarraf'ın ceza alıp almayacağı ya da ne kadar ceza alacağı da hâkimin kararıyla belirlenecek.

Reuters/AP/DW, JD/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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