Atilla davasında jüri kararını açıkladı

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarnı deldiği iddiasıyla yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında karar verecek olan jüri üyeleri 10 gün aranın ardından bugün yine toplandı.

Hakan Atilla hakkındaki iddialara ilişkin karar veren jüri, Atilla'yı atlı ithamdan beşinde suçlu buldu. Atilla, kara para aklamadan ise suçsuz bulundu.

Hakan Atilla hakkında hazırlanan iddianamede, ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurmak, kara para aklamak ve kara para aklamak için kumpas kurmakla suçlanıyordu.

Jüri görüş birliği sağlanamazsa ne olacağını sordu

New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde görülen davada,İran, Türkiye ve Makedonya vatandaşı Rıza Sarraf'ın savcılıkla anlaşarak tanık konumuna geçmesinin ardından Atilla tek sanığı olarak yargılanıyordu. Jüri istişarelere Noel ve yılbaşı tatili öncesinde başlamış, ancak üç gün boyunca yapılan istişarelerde karara varılamamıştı.