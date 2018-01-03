Atilla davasında jüriden görüş ayrılığı sinyali

Jüri, hâkime bazı suçlamalarda görüş birliği sağlanamazsa ne olacağını sordu.ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın suçlu olup olmadığına karar vermek için jüri üyeleri bugün yine bir araya geldi.

New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde görülen davada, jürinin 20 Aralık'ta başlayan istişarelerine Noel ve yılbaşı tatili nedeniyle ara verilmişti.

Jürinin dördüncü oturumunda davanın hâkimi Richard Berman'a ilettiği notta, Atilla hakkındaki bazı suçlamalarda görüş birliği sağlayıp bazılarında sağlanamazsa ne olacağını sorduğu belirtildi.

Hâkim Berman'ın ise jüri üyelerine istişarelere devam etmeleri ve bir karara varmaya çalışmalarını söylediği belirtildi.

Atilla hakkındaki suçlamalar

Hakan Atilla hakkında hazırlanan iddianamede, ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurmak, kara para aklamak ve kara para aklamak için kumpas kurmakla suçlanıyor. Atilla ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.