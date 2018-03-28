Atilla davasında karar öncesi son dilekçe

Karar, 11 Nisan'da açıklanacak.ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekten Ocak ayında suçlu bulunan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın alacağı ceza 11 Nisan tarihinde açıklanacak.

Hâkim Richard Berman'ın kararı açıklamasına iki hafta kala Atilla'nın avukatları, yaptıkları son başvuruda hâkimden müvekkilleri hakkında "yeterince ancak gereğinden fazla olmayan" ve "merhametli" bir ceza vermesi talebinde bulundu.

Mahkemeye 75 sayfalık bir dilekçe sunan Atilla'nın avukatları, ABD'nin yasaları çerçevesinde Atilla'ya en fazla 46 ile 57 ay (4-5 yıl) arasında bir hapis cezası verilebileceğini, ancak cezanın bunun "çarpıcı bir şekilde altında" olması gerektiğini belirtti. Avukatlar, Atilla'nın işlenen suçlarla ilgili çok az bilgisinin olduğunu, herhangi bir maddi çıkar sağlamadığını ve rüşvet alıp vermediğini kaydetti.

"Yargılanan ilk bankacı"

ABD'nin İran'a Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası (IEEPA) kapsamında uyguladığı yaptırımları delmekten suçlu bulunan Atilla'nın yargılandığı davayı "sıra dışı" diye niteleyen avukatlar, dilekçelerinde söz konusu yasa gereği bazı uluslararası bankalara para cezası verildiğini, ancak "ABD'de ile hiçbir bağlantısı olmayan Mehmet Hakan Atilla'nın, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasasına (IEEPA) uymamaktan yargılanan ilk bankacı olduğunu" savundu.