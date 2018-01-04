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‘Atilla Suçsuzluğunu Kanıtlamak İçin Temyize Gidecek’

04.01.2018 20:51 | Son Güncelleme 4 saat önce

Atilla’nın savunma avukatlarından Victor J Rocco jüri kararının büyük bir hayal kırıklığı olduğunu; temyize gideceklerini söyledi.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde Rıza Sarraf davasında yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın itham edildiği 6 ayrı suçlamanın beşinden suçlu bulunmasına avukatları tepki gösterdi.

Atilla'nın savunma avukatlarından Victor J Rocco, gazetecilere yaptığı açıklamada jürinin kararının çok büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi. Rocco, karar sonrasında Atilla'nın pes etmeyip suçsuzluğunu kanıtlamak için savaşacağını belirtti.

Avukat Rocco, "Karar bizim için hayal kırıklığı. Atilla masum ve suçsuzluğunu kanıtlamak için mücadelesini sürdürecek” dedi.

Rocco, 11 Nisan'da yapılacağı açıklanan duruşma sonrasında Atilla için temyize başvuracaklarını belirtti. Duruşmalar sırasında Rıza Sarraf'ın adeta bir şov yaptığını söyleyen Rocco, "Müvekkilimiz Atilla bu oyunun bir kurbanı haline geldi” diye konuştu.

Atilla'nın diğer savunma avukatı Cathy Fleming ise jürinin yapılan duruşmalarda gerçek resmi göremediğini öne sürdü. Avukat Fleming, "Jüri, Sarraf'a inanıp ortadaki doğru resmi göremedi” diye konuştu.

New York Barosu avukatlarından Cahit Akbulut karar sonrasında yaptığı açıklamada jürinin almış olduğu kararı "Çok ağır oldu” şeklinde değerlendirdi.

Akbulut Atilla'nın jürinin aldığı kararı 10 gün içerisinde temyiz edebileceğini belirtti. Aynı temyiz koşulları 11 Nisan'da ceza süresinin belirleneceği karar için de geçerli. Ancak Akbulut, Atilla'nın, jürinin verdiği karar sonrasında temyiz yoluyla aklanma olasılığının çok düşük olduğunu ifade etti.

Atilla'nın temyizde suçsuzluğunu kanıtlamasının zor olduğunu dile getiren Akbulut, "Amerikan Federal mahkemelerinde alınan kararlar sonrasında temyize başvuranların başarı şansı yapılan istatistiklere göre yüzde beş veya altı oranında. Hakan Atilla'yı daha zor günler bekliyor. Ama o, yüzde beş altı arasında da olabilir” diye konuştu.

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