‘Atilla Suçsuzluğunu Kanıtlamak İçin Temyize Gidecek’

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde Rıza Sarraf davasında yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın itham edildiği 6 ayrı suçlamanın beşinden suçlu bulunmasına avukatları tepki gösterdi.

Atilla'nın savunma avukatlarından Victor J Rocco, gazetecilere yaptığı açıklamada jürinin kararının çok büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi. Rocco, karar sonrasında Atilla'nın pes etmeyip suçsuzluğunu kanıtlamak için savaşacağını belirtti.

Avukat Rocco, "Karar bizim için hayal kırıklığı. Atilla masum ve suçsuzluğunu kanıtlamak için mücadelesini sürdürecek” dedi.

Rocco, 11 Nisan'da yapılacağı açıklanan duruşma sonrasında Atilla için temyize başvuracaklarını belirtti. Duruşmalar sırasında Rıza Sarraf'ın adeta bir şov yaptığını söyleyen Rocco, "Müvekkilimiz Atilla bu oyunun bir kurbanı haline geldi” diye konuştu.

Atilla'nın diğer savunma avukatı Cathy Fleming ise jürinin yapılan duruşmalarda gerçek resmi göremediğini öne sürdü. Avukat Fleming, "Jüri, Sarraf'a inanıp ortadaki doğru resmi göremedi” diye konuştu.