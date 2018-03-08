Atilla Taş ve Murat Aksoy'a hapis cezası

Türkiye'de 15 Temmuz 2016 darbesinin arkasında olmakla suçlanan Gülen yapılanmasına medya desteği vermekten yargılanan 19'u tutuklu 29 sanığın 25'i hapis cezasına çarptırıldı.
"Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından mahkum olan sanıklardan Atilla Taş'a 3 yıl 1 ay 15 gün, Murat Aksoy'a da 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Taş ve Aksoy hakkında imza atmak suretiyle konulan adli kontrol şartı kaldırılırken Taş ve Aksoy'un yurt dışına çıkış yasakları devam ediyor.
"Muhalefet etmekten başka bir şey yapmadım"
Mahkeme heyetinin kararının açıklanmasından sonra Twitter’dan bir mesaj paylaşan Atilla Taş "muhalefet etmekten başka bir şey yapmadım" ifadesini kullandı.
Gazeteci Murat Aksoy da duruşmadaki sözlerini Twitter'da paylaştı. Aksoy "Ben gazeteciyim, suçsuzum ve beraatimi istiyorum. Ve ekledim son sözüm Fenerbahçe" şeklinde konuştu.
Gazeteci ayrıca yargı sürecinin bitmediğini ve eninde sonunda beraat edeceğine inandığını belirtti.
Davada diğer 23 sanık hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlaması dahilinde kasıt yoğunluğu ve suçun işleniş özellikleri dahilinde 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.
Mahkeme ayrıca "anayasayı ihlal" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanan 12 sanık hakkında bu suçlardan tahliye kararı verirken bu kişilerden yedisininin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tekrar tutuklanmalarına hükmetti.
DW,DHA,dpa/ÇÖ,HS
© Deutsche Welle Türkçe
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