Atilla Taş’a 3 Yıl 1 Ay Hapis Cezası

“FETÖ”nün medya yapılanmasına” ilişkin davada Türk müzisyen ve köşe yazarı Atilla Taş, “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kapatılan Meydan gazetesinin yazarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hicivli Twitter mesajlarından dolayı sosyal medya fenomeni haline gelen Atilla Taş, davanın çoğu gazeteci 29 sanığından biriydi. Sanıklar, Türk hükümetinin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olmakla suçladığı Fethullah Gülen’le bağlantıları bulunmakla suçlanıyor. Gülen ise hakkındaki suçlamayı reddediyor.

Anadolu Ajansı’nın geçtiği haberde İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Murat Aksoy’a da Atilla Taş’la aynı suçtan dolayı iki yıl bir ay hapis cezası verdi.

Diğer sanıklar da “terör örgütüne” üye olmak suçundan mahkum edildi ve 6 yıldan 7,5 yıla uzanan hapis cezalarına çarptırıldı.

Davada bir sanık beraat ederken, firari üç sanık hakkında ise bir karar açıklanmadı. Bu sanıklar arasında Erdoğan karşıtı tweetleriyle tanınan Fuat Avni takma adını kullandığı iddia edilen Said Sefa da bulunuyor.