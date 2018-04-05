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Atina’daki Türk Konsolosluğu'na saldıran grup görüntü yayınladı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.04.2018 21:21 | Son Güncelleme

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Türk konsolosluğuna saldıran Ruvikanos grubu internette saldırıya dair bir görüntü yayınladı.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da Palio Profili bölgesinde bulunan Türk Konsolosluğuna dün akşam 19.00 sularında bir saldırı gerçekleştirilmişti. On kişilik bir grup konsolosluğa boya atıp kaçmıştı. Saldırganlar kaçarken Afrin operasyonu aleyhine slogan attı.

Yunan basınında çıkan haberlerde, saldırının, kendilerini iktidar karşıtı “anarşistler” olarak tanımlayan Ruvikanos grubu üyeleri tarafından yapıldığı yazıldı. Grup internette saldırıya dair bir video yayınladı. Aynı grup daha önce Atina Türk Büyükelçilik binasına boya ile ve Türk hava yollarının Atina ofisine balyozlarla saldırmıştı. Yunan polisi 4 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Türk Konsolosluğu Yunanistan atina saldırı boya Ruvikanos

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Zırtolar
işte chp ve yunan Ruvikanos ikiside iktidar karşıtı terör örgütü, birbirlerinden zerre farkı yok, ikiside afrin operasyonuna karşı, ikisi Ayasofyada kuran okunmasına karşı (chp her yerde karşı) ve bu chp zihniyeti bizi yıllarca yunanı denize döktük iddasıyla kandırdı, yunanı denize dökmemişiz chp vekilleri olarak meclise sokmuşuz,
Tuh kalıbınıza sifon çekeyim...
bunlar felaketin ayak sesleri
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