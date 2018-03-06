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Atina Türkiye'de tutuklu askerleri için yardım istedi

06.03.2018 21:45 | Son Güncelleme

Yunanistan, Türkiye'de sınırı geçtikleri için tutuklanan iki Yunan askeri için BM ve AB'den yardım istedi.

Atina Türkiye'de tutuklu askerleri için yardım istedi

Yunanistan Edirne'de tutuklanan iki Yunan askerinin serbest bırakılması için uluslararası alanda çabalarını sürdürüyor. Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i telefonla arayarak tutuklu iki Yunan asker konusunda bilgilendirdiği ve bu konuda yardım istediği belirtildi.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos ise konuyla ilgili bugün Brüksel'de temaslarda bulundu. Kamenos, Brüksel'de yaptığı açıklamada tutuklu askerlerle ilgili olarak "Bu AB'nin de meselesi" dedi. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'yi tutuklu askerlerin durumu ile ilgili bilgilendiren Yunan Bakan, NATO ülkelerindeki mevkidaşlarıyla da bu konuda görüşeceğini ifade etti.

AB'den açıklama

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini sorunun hızlı ve olumlu bir biçimde çözümlenmesi için çalışacağını söyledi. Mogherini, "Komşuların iyi ilişkilere sahip olması çok önemli" diye konuştu.

AB Komisyonu'ndan bir sözcü ise yaptığı açıklamada, konunun NATO üyesi iki ülkeyi ilgilendiren bir mesele olduğunu belirtti.

İki asker tutuklanmıştı

Yunanistan sınırındaki devriyeleri sırasında geçen Perşembe gecesi Türkiye tarafına geçmeleri üzerine Türk askeri tarafından gözaltına alınan Teğmen Angelos Mitretodis ile Çavuş Dimitris Kouklazis, çıkartıldıkları mahkeme tarafından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı.

Askerler casusluk iddialarını reddederken Yunanistan da askerlerin iadesi için girişimlerde bulunduklarını açıklamıştı. Yunanistan Savunma Bakanı askerlerin insan tacirleri ile göçmenlerin izini sürdüklerini duyurmuştu.

AP, dpa/ HT, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Eer bizde sizdeki Tikkocu Pkk lı ve Fetöcülerin ve eğitim kamplarının peşine düşelim o zaman....
size avrupa birliği yardın edecekte bize kim yardım edecek? siz bırakın askeri, sizinde terörist olarak kabul ettiğiniz kırmızı bültenle aranan terörist başını bile kıyıpta bize vermiyosunuz. hazır böyle bir durum oldu birazda siz dil dökün türkiyeye
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