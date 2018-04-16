Atina 'Yunanistan bayrağı indirildi' açıklamasını yalanladı

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Didim açıklarındaki ıssız bir kayalığa dikilen Yunan bayrağının Türk komandoları tarafından indirildiğini söylemesi sonrası Yunanistan cephesinden bu açıklamayı yalanlayan mesajlar veriliyor.

Yunanistan Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, benzer ifadelerle, "Yunan egemenlik sahasını ya da toprak bütünlüğünün ihlal eden herhangi bir olay kaydedilmedi." açıklamasını yaptı.

Yunan hükümet hükümet sözcüsü Dimitris Canakopulos da "Yunan topraklarında böyle bir olay yaşanmadı." şeklinde konuştu.

Didim açıklarındaki Samos adası ile İkarya yerleşimli büyük adaların arasında kalan Furni Adası Belediye Başkanı Yannis Marusiz, "3 gencin kendi insiyatifleriyle, aralarında sözü edilen Anthropofas kayalığının da bulunduğu, yöredeki 5 kayalığa 5 yunan bayrağı diktiğini" doğruladı.

Yannis Marusiz, açıklamalarının devamında, "Türk kıyılarına uzaklığı nedeniye bu bayrakların Türk komandoları tarafından indirilmesi ile ilgili haberlerin aslı olamayacağını; çünkü o bayrakların hala o kayalıklarda bulunduğunu" söyledi.