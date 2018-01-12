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Atina’da “istikrar yasası” oylaması öncesinde protesto

DÜNYA HABERLERİ | 12.01.2018 19:12 | Son Güncelleme 6 saat önce

Io Chokona / Atina, 12 Ocak (DHA) – Yunanistan dış borçlarının geri ödemesinde üçüncü değerlendirmenin tamamlanması için düzenlenen ve Pazartesi günü oylanması planlanan "istikrar yasası tasarısı"nın işçi haklarına ve sosyal kazanımlara karşı geldiğini ileri süren sendikalar, Parlamento önündeki Sintagma meydanında toplanarak protesto gösterileri yaptılar.

Komünist Partisine bağlı PAME protesto yürüyüşünden sonra Synatgma Meydanında toplanandı. Çok kalabalık olan göstericilerin arasından bir grup Parlamento Binasına girmeye çalışınca polis göz yaşartıcı bomba ile müdahale etti. Gösterilere katılan Komünist Partisi lideri Dimitris Kutsumbas "Onları uyardık. Şimdiye kadar kazanılan işçi haklarını ayaklar altına alamayacaklar, grev hakkını iptal edemeyecekler, evlerin açık artırmaya çıkarılmasını beceremeyecekler. Halk, bunları hükümsüz kılmak için sonuna kadar mücadele edecek” dedi.

Sendikalar Pazartesi oylamaya sunulacak kanun tasarısını protesto etmek için 15 Ocak günü 24 saatlik grev ilan ettiler ve saat 18.00'de başlayacak oylama sırasında Parlamento Binası önünde protesto gösterileri düzenlemeye karar verdiler.

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