Atina’da kanun tasarısını protesto eden göstericilerle polis arasında arbede çıktı

Io Chokona, Atina, 12 Ocak, (DHA)- Yunanistan'da Pazartesi oylamaya sunulacak kanun tasarısına karşı sendikaların bugün için Atina'da düzenledikleri protesto gösterileri sırasında göstericilerle polis arasında arbede çıktı. Komünist Partisine bağlı PAME protesto yürüyüşünden sonra Synatgma Meydanı'nda toplanandı. Çok kalabalık olan göstericilerin arasından bir grup Parlamento Binasına girmeye çalışınca polis göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Gösterilere katılan Komünist Partisi lideri Dimitris Kutsumbas "Onları uyardık. Şimdiye kadar kazanılan işçi haklarını ayaklar altına alamayacaklar, grev hakkını iptal edemeyecekler, evlerin açık artırmaya çıkarılmasını beceremeyecekler. Halk, bunları hükümsüz kılmak için sonuna kadar mücadele edecek” dedi.Sendikalar Pazartesi oylamaya sunulacak kanun tasarısını protesto etmek için Pazartesi günü 24 saatlik grev ilan ettiler ve saat 18.00'de başlayacak oylama sırasında Parlamento Binası önünde protesto gösterileri düzenlemeye karar verdiler.
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