Atina'da 'Makedonya Yunandır Yunan kalacak' sloganlı dev gösteri

Yunanistan'ın başkenti Atina, son yılların en büyük gösterisine ev sahipliği yaptı. Ülkenin her bir köşesinden Atina'nın merkezine akın eden yüzbinlerce kişi, Yunanistan'ın kuzey komşusu Makedonya Cumhuriyeti'nin "Makedonya" adından vazgeçmesi için çağrıda bulundu.

Göstericiler 'Makedonya Yunandır Yunan kalacak' gibi sloganlar attı.

Makedonya'nın Antik Yunan (Helen) tarihinin, medeniyetinin ve kültürünün ayrılmaz bi parçası olduğuna inanan Yunanistan, Makedonya Cumhuriyeti'nin bu adı kullanmakla "tarihi tahrif ettiği" görüşünü savunuyor.

Yunanistan ayrıca, Makedon Kral Büyük İskender'in de Yunan medeniyetinin simgesi olduğu halde başka bir ülke (bugünkü Makedonya Cumhuriyeti) tarafından istismar edilmesini kabul etmeyeceğini söylüyor.

Ünlü besteci Theodoraki de katıldı

Yunanistan'ın bir numaralı milli davası haline gelen bu isim tartışması için düzenlenen dev gösteriye ünlü besteci Mikis Theodorakis'in de katılması dikkatleri çekti.

91 yaşındaki besteci, tekerlekli sandalyesiyle getirildiği toplantı alanında bir de konuşma yaptı.