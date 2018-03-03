Atina'nın gündemi iki Yunan askeri

Türkiye ile Yunanistan'ın kara sınırını oluşturan Meriç nehrindeki Karaağaç bölgesinden Türk topraklarına geçen iki Yunan askerinin Türk devriye askerlerince yakalanarak yargı önüne çıkarılmaları için alınan karar, Atina'da bir numaralı gündem konusunu oluşturdu.

Yunan hükümeti, muhalefet partileri ve Yunan basını, iki Yunan askerinin Türk topraklarına yanlışlıkla geçtiklerini ve daha önce karşılıklı yaşanan bu tür olaylarda olduğu gibi, bu olayın da Yunan askerlerinin Yunanistan'a iade edilerek sona ermesi gerektiğine dikkati çekiyorlar.

Ülkede iki Yunan askerinin kaderinin ne olacağı konusunda heyecanlı bir bekleyiş sürerken, "Türkiye'nin iki Yunan askerinin Yunanistan'da tutuklu bulunan 8 darbeci firari askerle takas edilmesini isteyebileceği" doğrultusunda bazı yorumlara da yer veriliyor.

Bu gibi yorum ve görüşlere karşı Yunan hükümet sözcüsü Dimitris Canakopoulos, Bunlar tamamen hayal ürünüdür" yorumunu yaptı. Dimitris Canakopoulos ayrıca, Yunan askerlerinin yargı önüne çıkarılmasının "normal prosedürün gerektiği işlemler" olduğunu ve iki askerin Yunanistan'a iadesinin beklendiğini söyledi.