Audi yöneticisinin evine polis baskını

Volkwagen'in kardeş şirketi Audi markasının CEO'su Rupert Stadler ve bir başka yönetim kurulu üyesinin evlerine baskın düzenlendi.Alman polisi, Volkswagen (VW) egzoz skandalı soruşturması kapsamında kardeş şirket Audi'nin CEO'su Rupert Stadler ve şirketin bir diğer yönetim kurulu üyesinin evlerine baskın düzenledi.

Münih Başsavcılığı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Stadler ve iş arkadaşına "dolandırıcılık" ve "belgede sahtecilik" suçlamalarının yöneltildiği belirtildi. Şirket, dizel araçlarını emisyon değerlerini manipüle eden bir yazılım Avrupa ve ABD pazarlarında piyasaya sürmekle suçlanıyor.

Audi'yi de bünyesinde bulunduran Volkswagen grubu, henüz baskınla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Audi sözcüsü, sadece resmi makamlarla işbirliği içinde olduklarını açıkladı.

Böylece Münih'te süren soruşturma kapsamında şüphelilerin sayısı yirmiye ulaşmış oldu. Söz konusu kişiler arasında iki eski yönetim kurulu üyesi de bulunuyor. Baskın, Audi'de yapılan dördüncü arama oldu. Daha önce Audi'nin Ingolstadt'taki merkezinde de arama yapılmıştı.