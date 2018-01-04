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Auschwitz'le alay eden Neonazi'ye hapis cezası

04.01.2018 23:56 | Son Güncelleme 57 dakika önce

Almanya'da Auschwitz Toplama Kampı'yla alay eden bir fotoğraf paylaşan Neonazi, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

32 yaşındaki Alman vatandaşı 2016'nın Noel'inde Auschwitz toplama kampının maketine ait bir fotoğrafı Facebook hesabından paylaştığı için 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Neonazi'nin fotoğrafın altına, ''İşte evi böyle ateşe vereceğiz'' şeklinde bir not düştüğü bildirildi. Bir başka Facebook kullanıcısının şikâyeti üzerine polisin harekete geçtiği öğrenildi.

Almanya'nın doğusundaki Saksonya eyaletinin Hohenstein-Ernstthal şehrinde görülen davada yargıcın sanığa, ''Auschwitz kurbanlarıyla alay ettiniz ve halk sanatını kötüye kullandınız, bu gerçekten çok çirkin'' dediği belirtildi.

Alman Haber Ajansı dpa'ya göre mahkeme, kararı alırken ismi açıklanmayan Neonazi'nin daha önce de suç teşkil eden aşağılama ve Adolf Hitler'i gamalı haç ve havai fişeklerle gösteren bir fotomontaj karesini sosyal medyada paylaşmaktan suçlu bulunmasını göz önünde bulundurdu.

Sanığın kararı temyize götürme hakkının bulunduğu bildirildi.

Auschwitz'te 1940-1945 yılları arasında 1,1 milyon kişi katledildi. Kurbanların büyük kısmı Yahudi'ydi. Ölüm kampında hayatta kalmaya başarabilenler 27 Ocak 1945'te Sovyet birliklerince kurtarılmıştı.

DW,dpa,AP/SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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