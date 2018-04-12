‘Austin Amerika’nın En Yaşanılacak Kenti’

Amerikalılar’a göre Texas eyaletindeki Austin kenti Amerika içinde yaşanılacak en iyi yer. Bu veri US News ve World Report dergisi tarafından yapılan geleneksel anketin sonucu.
Böylece Austin üst üste ikinci yıl 125 kent arasında, yaşanılacak en iyi yer olarak belirlendi. 2018 araştırması
kentlerin mali gücü, iş piyasası ve yaşam kalitesine göre değerlendirildi.
Austin’ı Colorado Springs, Denver, Des Moines ve Fayetteville kentleri izliyor.
İlk onda ayrıca Portland, Huntsville, başkent Washington, Minneapolis ve Seattle kentleri yer alıyor.
US News’tan Kim Castro, “Bir yere yerleşirken insanın kendi durumunu iyileştireceğini anlaması önemli” diyor.
Colorado Springs geçen yıl listede 11. sıradayken bu yıl 2. sıraya yükselmeyi başardı. Bunun nedeninin istihdam seçeneklerindeki artış ve yaşam kalitesi olduğu belirtiliyor.
Hunstville ilk kez ilk 10’a girdi. Araştırma kentin yaşayanlarına bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında iş imkanlarını sunduğunu belirledi.
Austinliler kentlerinin birinci olması konusunda sevinçli, ancak bazıları sosyal medyadan insanlara ‘gelmeyin’ çağrısı da yapmayı ihmal etmiyor. Kente yüksek oranda göçün Austin’i değiştirmesinden endişe ediyorlar.
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!
AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu
Esad'ın son fotoğrafı ortaya çıktı
Enişte rezaleti! Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
Almanya'dan son dakika Suriye kararı
İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere
Hakim köye böyle geldi
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Apple’ın İOS 11.3 güncellemesi tamir gören iPhone’ları bozdu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum