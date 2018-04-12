‘Austin Amerika’nın En Yaşanılacak Kenti’

Amerikalılar’a göre Texas eyaletindeki Austin kenti Amerika içinde yaşanılacak en iyi yer. Bu veri US News ve World Report dergisi tarafından yapılan geleneksel anketin sonucu.

Böylece Austin üst üste ikinci yıl 125 kent arasında, yaşanılacak en iyi yer olarak belirlendi. 2018 araştırması

kentlerin mali gücü, iş piyasası ve yaşam kalitesine göre değerlendirildi.

Austin’ı Colorado Springs, Denver, Des Moines ve Fayetteville kentleri izliyor.

İlk onda ayrıca Portland, Huntsville, başkent Washington, Minneapolis ve Seattle kentleri yer alıyor.

US News’tan Kim Castro, “Bir yere yerleşirken insanın kendi durumunu iyileştireceğini anlaması önemli” diyor.

Colorado Springs geçen yıl listede 11. sıradayken bu yıl 2. sıraya yükselmeyi başardı. Bunun nedeninin istihdam seçeneklerindeki artış ve yaşam kalitesi olduğu belirtiliyor.

Hunstville ilk kez ilk 10’a girdi. Araştırma kentin yaşayanlarına bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında iş imkanlarını sunduğunu belirledi.

Austinliler kentlerinin birinci olması konusunda sevinçli, ancak bazıları sosyal medyadan insanlara ‘gelmeyin’ çağrısı da yapmayı ihmal etmiyor. Kente yüksek oranda göçün Austin’i değiştirmesinden endişe ediyorlar.