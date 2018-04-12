HABER

‘Austin Amerika’nın En Yaşanılacak Kenti’

12.04.2018 18:07 | Son Güncelleme

Amerikalılar’a göre Texas eyaletindeki Austin kenti Amerika içinde yaşanılacak en iyi yer. Bu veri US News ve World Report dergisi tarafından yapılan geleneksel anketin sonucu

‘Austin Amerika’nın En Yaşanılacak Kenti’

Amerikalılar’a göre Texas eyaletindeki Austin kenti Amerika içinde yaşanılacak en iyi yer. Bu veri US News ve World Report dergisi tarafından yapılan geleneksel anketin sonucu.

Böylece Austin üst üste ikinci yıl 125 kent arasında, yaşanılacak en iyi yer olarak belirlendi. 2018 araştırması

kentlerin mali gücü, iş piyasası ve yaşam kalitesine göre değerlendirildi.

Austin’ı Colorado Springs, Denver, Des Moines ve Fayetteville kentleri izliyor.

İlk onda ayrıca Portland, Huntsville, başkent Washington, Minneapolis ve Seattle kentleri yer alıyor.

US News’tan Kim Castro, “Bir yere yerleşirken insanın kendi durumunu iyileştireceğini anlaması önemli” diyor.

Colorado Springs geçen yıl listede 11. sıradayken bu yıl 2. sıraya yükselmeyi başardı. Bunun nedeninin istihdam seçeneklerindeki artış ve yaşam kalitesi olduğu belirtiliyor.

Hunstville ilk kez ilk 10’a girdi. Araştırma kentin yaşayanlarına bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında iş imkanlarını sunduğunu belirledi.

Austinliler kentlerinin birinci olması konusunda sevinçli, ancak bazıları sosyal medyadan insanlara ‘gelmeyin’ çağrısı da yapmayı ihmal etmiyor. Kente yüksek oranda göçün Austin’i değiştirmesinden endişe ediyorlar.

Etiler'de hareketli dakikalar! Suç makinesi yakalandıEtiler'de hareketli dakikalar! Suç makinesi yakalandı
ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!
Taksim'de silah sesleri! Otele ateş açıldı Taksim'de silah sesleri! Otele ateş açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

ABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladı

ABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladı

Anne maymunun yavrusu için ağladığı o an

Anne maymunun yavrusu için ağladığı o an

Esad'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

Esad'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

Almanya'dan son dakika Suriye kararı

Almanya'dan son dakika Suriye kararı

Azez'de bombalı saldırı!

Azez'de bombalı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.