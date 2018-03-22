Austin Bombacısı Ölmeden İtiraflarını Kaydetmiş

Teksas polis şefi Brian Manley, Austin’deki bombalı saldırıların faili olduğundan şüphelenilen Mark Conditt’in kendini öldürmeden önce cep telefonuyla çekilmiş 25 dakikalık bir video kaydı bıraktığını söyledi. Manley, video ile ilgili ayrıntı vermezken, kaydın Conditt’in itirafı niteliğinde olduğunu belirtti. Conditt’in videoda terörle ya da nefretle ilgili hiçbir şey söylemediğini belirten Manley, kaydın kişisel hayatında zorluklar yaşayan genç bir adamın dışa vurumu olduğunu söyledi. Yetkililer kentin bazı bölgelerinde hala bombalar olabileceğini söylerken kent sakinleri için tehdit oluşturacak yeni paketlerin postalanmadığının garantisini verdi. Polis, Conditt’in Teksas eyaletinin başkenti Austin’de ve civarında geçtiğimiz üç hafta içinde düzenlenen ve iki kişinin ölümüne, beş kişinin de ciddi şekilde yaralanmasına neden olan altı bombalı saldırıdan sorumlu olduğunu düşünüyor. Conditt’in paket içinde çeşitli adreslere gönderdiği altı bombadan beşi patlamıştı. Yakalanmadan önce intihar etmişti

Conditt, arabasında bulunduğu sırada polisin tutuklamak üzere kendisine yaklaşmasıyla yedinci bir bombayı patlatarak intihar etmişti. Polis dükkanların kameralarından, cep telefonu sinyalinden ve görgü tanıklarının eldivenli, sarı peruklu, paket taşıyan bir kişiyi gördükleri yönündeki ifadelerinden yola çıkarak Conditt’e ulaştı. Austin temsilcisi Kongre üyesi Michael McCaul, Conditt’in kargo şirketi FedEx’ten paket postalarken kameralara yakalandığını, yetkililerin bunun üzerine aracını ve plakasını takibe aldığını söyledi. Evinde bomba düzenekleri bulundu Polis, Conditt’in evinde Austin’de son üç haftada patlayanlara benzer çeşitli bomba düzenekleri bulunduğunu kaydetti. Amerikan Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Dairesi’nden Fred Milanowski, düzeneklerin her birinin aynı kişi tarafından yapıldığını düşündüklerini ancak şüphelinin eylemleri düzenlerken yalnız olup-olmadığını söylemenin henüz mümkün olmadığını kaydetti. Polis ayrıca Conditt’in bu tür patlayıcı cihazları başarıyla oluşturmayı nasıl öğrendiğini de araştırıyor.