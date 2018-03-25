Austin’de Zorlu Yıkım

Austin kentindeki Teksas System Üniversitesi’nin Ashbel Smith konferans salonu kontrollü bir patlamayla yıkıldı.
NBC kanalının haberine göre şehirde geçtiğimiz hafta arka arkaya meydana gelen bombalı saldırıların ardından operasyonu yürüten şirket, patlamanın kontrollü bir yıkım işlemi olduğu konusunda halkı bilgilendirdi.
Austin itfaiyesi bölüm şefi Palmer Buck "Patlamalar nedeniyle bunun yıkımı gerçekleştirmek için doğru zaman olup olmadığı konusunda kaygı vardı. Ancak sonunda bu tartışmanın bir önemi kalmadı" dedi.
Yıkılan konferans salonunun yerine çok katlı bir ofis binası yapılacak.
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