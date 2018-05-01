Avrupa ABD'den kalıcı muafiyet istiyor

Avrupa'nın ithalat vergileriden kalıcı olarak muaf tutulması talep edildi.ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatında Avrupa Birliği'ne (AB) ek gümrük vergisi koyma planını bir ay ertelemesi AB Komisyonu tarafından eleştirildi. Komisyon, AB'nin ek gümrük vergisinden kalıcı olarak muaf tutulmasını istedi.

28 üyeli AB’nin ticaret politikalarını koordine eden AB Komisyonu, Salı günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ile alüminyuma ek gümrük vergisini 1 Haziran'a erteleme kararını kabul ettiklerini ancak "AB'nin tamamıyla ve kalıcı olarak bu önlemlerden muaf tutulması gerektiğini, çünkü bu ek vergilerin ulusal güvenlik ile açıklanamayacağını" belirtti.

Açıklamada, "ABD'nin kararı piyasaların belirsizliğini uzatıyor, ki bu da halihazırda iş dünyasındaki kararları etkiliyor" denildi. ABD ile AB pazarlarının serbestliği konusunda oluşan endişeleri tartışma bakımından AB'nin her zaman istekli olduğunu belirten Komisyon, "ancak tehdit altında müzakere etmeyeceğiz" dedi.

Açıklamada, ileride yapılacak her türlü transatlantik anlaşmanın "dengeli ve karşılıklı çıkara dayalı" olması gerektiği belirttildi. Açıklamada ayrıca AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmström'ün ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve ABD Dış Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile görüşmelere devam edeceği aktarıldı.