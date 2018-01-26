Avrupa Adalet Divanı'ndan sığınmacılara cinsel eğilim testine yasak

AFP Avrupa Adalet Divanı

Avrupa Birliği'nin (AB) en üst düzey yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, sığınmacıların cinsel yönelimini belirlemek için psikolojik teste tabi tutulamayacağına hükmetti.

Lüksemburg'daki mahkeme, sığınmacılara yönelik cinsel eğilim testini "orantısız ve özel hayata yönelik ciddi bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Nijeryalı bir erkek, Nisan 2015'te eşcinsel olduğu için ülkesinde zulüm görmekten korktuğunu belirterek, Macaristan'a sığınma başvurusunda bulunmuştu.

Ancak Budapeşte yönetimi, cinsel yönelimi belirleyen psikolojik testten geçmediği gerekçesiyle, sığınma başvurusunu geri çevirmişti.

Bunun üzerine Nijeryalı sığınmacı Avrupa Adalet Divanı'na başvurmuştu.

Mahkemesi, hükümetlerin, sığınmacıların hangi uluslarası koruma hakkına sahip olduğuna ilişkin araştırma ve uzman görüşüne başvurabileceğine işaret etti. Ancak bunu yaparken "insanlık onuru", "özel hayatın gizliliği" ve "aile yaşamına saygı" ilkelerine aykırı davranılamayacağının altını çizdi.

28 üye ülke için bağlayıcı Avrupa Adalet Divanı'nın kararı 28 AB üyesi ülke açısından bağlayıcı olacak. Benzer bir karar 2014 yılında Hollanda ile ilgili olarak alınmıştı.