‘Avrupa Amerika Karşısında Diz Çökmeyecek’

Altmaier, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in Trump’la yaptığı müzakereler sonucu geçen ay vardığı anlaşmayı övdü ve bu geçici anlaşmanın Avrupa’da binlerce işi koruduğunu kaydetti.

yüksek vergilerin fiyatları arttıracağını, bunun da en çok tüketiciyi etkileyeceğini sözlerine ekledi.

Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada Altmaier, ‘‘Bu ticaret savaşı ekonomik büyümeyi yavaşlatıyor ve yok ediyor’’ dedi ve

Trump’ın Tahran’a ve Tahran’la ticaret yapan Avrupalı iş sahiplerine yaptırım uygulama konusundaki kararlılığı da ticaret savaşın da ayrı bir cephe açtı.

Amerika, ülkedeki iş imkanlarını, Çin, Avrupa ve diğer ülkelerin Trump’ın haksız ticaret uygulamaları olarak adlandırdığı uygulamalardan korumak için birçok ürüne gümrük vergileri getirdi.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Başkan Donald Trump’ın gümrük vergileri ve yaptırım politikasını sert şekilde eleştirdi. Bu uygulamaların Avrupa’da iş imkanlarını ve büyümeyi baltaladığını belirten Altmaier, Avrupa’nın Amerika karşısında diz çökmeyeceğini söyledi.

Trump’ın alüminyum ve çeliğe yeni gümrük vergileri uygulayacağını açıklamasının ardından Brüksel de benzer vergilerle misislleme yapmıştı. Trump ayrıca AB’nin otomobil ithalatına da vergi getireceği tehdidinde bulunmuştu ancak Juncker’le geçen ay Beyaz Saray’da yapılan görüşmenin ardından anlaşma sağlanmıştı.

Altmaier ABD ve AB arasındaki bu anlaşmanın sadece bir ilk adım olduğunu, hedefin düşük gümrük vergileri, daha az korumacılık ve açık pazar anlayışı olduğunu kaydetti.

Bakan ayrıca Almanya ve Avrupalı müttefiklerinin Amerika’nın baskılarına rağmen İran’la iş yapan şirketleri desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

‘‘Washington’un kiminle ticaret yapacağımızı bize dikte etmesine izin vermeyeceğiz’’ diyen Altmaier, Viyana Nükleer Anlaşması’na bağlı kalmaya devam edeceklerini de ekledi.

Birçok Avrupalı şirket Amerika’nın yaptırımları karşısında İran’a yatırım yapmayı kesti. Bunlar arasında petrol devi Total’in yanı sıra otomobil üreticisi PSA, Renault ve Daimler de var.

