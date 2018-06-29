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Avrupa Birliği göç konusunda uzlaştı: Türkiye'ye maddi yardımın ikinci dilimi gönderilecek

29.06.2018 09:03 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği'nin liderler zirvesinde ortak mülteci merkezlerinin kurulmasına ve birlik içinde göçmenlerin hareket etmesinin kısıtlanmasına karar verildi.

Avrupa Birliği göç konusunda uzlaştı: Türkiye'ye maddi yardımın ikinci dilimi gönderilecek

Liderlerin dokuz saat süren müzakereler sonunda imzaladığı ortak açıklamada, bu merkezler kapsamında yeniden dağıtım ve yerleştirme gibi adımların ülkelerin gönüllülüğü esasında yapılacağı kaydedildi.

Böylece Avrupa'ya gelen göçmen akımının sınırlandırılması ve mülteci başvurularının değerlendirilmesi için kontrollü merkezlerin kurulması hedefleniyor.

AB dışında da bu merkezlerin kurulması amaçlanacak.

Aynı zamanda AB sınırlarının daha da güçlendirilmesine, Avrupa'ya göçün engellenmesi için Türkiye, Fas ve Kuzey Afrika ülkelerine daha yüksek miktarda yardım sağlanmasına karar verildi.

Türkiye'ye Suriyeli mülteciler için verilmesi planlanan 3 milyar euroluk yardım paketinin ikinci diliminin aktarılması kararı alındı.

Afrika göç projelerine ise 500 milyon euro aktarılacak.

'İTALYA ARTIK YALNIZ DEĞİL'

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, anlaşmanın açıklanmasının ardından "Artık İtalya yalnız değil" açıklamasında bulundu.

Liderler anlaşmaya varana kadar özellikle İtalya Başbakanı Conte ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında katı pazarlıkların yapıldığı biliniyor.

Conte, zirve sonunda göçmen akınını sınırlayacak bir karar alınmaması halinde açıklamayı veto edeceğini söylemişti.

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Avrupa Birliği Türkiye ikinci dilim göçmen ödeme AB mülteci

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şaka gibi ya adamlar 5 senede bir 3 milyar euro veriyorlar göçmenlere bakalım diye olan da bize oluyor, dış politikada başarısız bi hükümetimiz var acı ama gerçek
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