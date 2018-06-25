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Avrupa Birliği'nden 24 Haziran seçimleriyle ilgili sert eleştiri

DÜNYA HABERLERİ  | 25.06.2018 18:38 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği, dün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamada, seçimlerin "eşit şartlarda yapılmadığını" iddia etti.

Avrupa Birliği'nden 24 Haziran seçimleriyle ilgili sert eleştiri

Fransız AFP haber ajansının son dakika olarak geçtiği habere göre, Avrupa Birliği, 24 Haziran seçimlerinin "eşit şartlarda" gerçekleşmediğini iddia etti.

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Avrupa Birliği AB 24 haziran seçim AFP tepki açıklama

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