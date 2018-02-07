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Avrupa Birliği'nden Afrin mesajı

DÜNYA HABERLERİ | 07.02.2018 03:46 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye sınırındaki vatandaşlarının güvenliği sağlamasının Türkiye'nin bir hak ve görevi olduğunu ancak Suriye'de yeni bir cephe açmanın Türkiye'yi daha güvenli yapmayacağını ifade etti. Mogherini, ABD sözcüleri gibi, 'DEAŞ'a odaklanılsın' ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği'nden Afrin mesajı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye sınırındaki vatandaşlarının güvenliği sağlamasının Türkiye'nin bir hak ve görevi olduğunu, Ankara'nın kaygılarını anladıklarını söyledi.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulunda, Türkiye ve Afrin konulu bir oturum düzenlendi.

Mogherini, oturumdaki konuşmasında, Suriye'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı ve Türkiye'deki son gelişmelere değindi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZDE HER ZAMAN DÜRÜST OLDUK"

"Türkiye ile iş birliğimizde her zaman dürüst ve açık olduk. Kabul etmek lazım ki Türkiye inanılmaz sınamalardan geçiyor. Terörizm, ani bir darbe girişimi, göçmen krizi ve sınır ötesinde bir savaş. Başta sınırlarında yaşananlar olmak üzere, biz Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz. Türkiye'nin Suriye sınırında yaşayan vatandaşlarının güvenliğini sağlamak hakkı ve görevidir" şeklinde konuşan Mogherini, yeni bir cephenin açıldığını ve insani yardımların ulaştırılması ve sivillerin korunması konusunda önem gösterilmesi gerektiğini belirtti.

"YENİ CEPHEDEN DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Türkiye'nin Suriye'de askeri harekata başladığı günden itibaren gelişmeleri yakından izlediklerini kaydeden Mogherini, "Kuzey Suriye’de açılan yeni cepheden derin endişe duyuyoruz. Her şeyden önce insani nedenlerden dolayı endişeliyiz" dedi.

Mogherini, çatışmaların Suriye içerisinde dengeleri bozma riski olduğunu dile getirerek, "Şiddetin artması, çatışmalara siyasi bir çözüm bulmayı geciktirebilir. Tüm enerjimizi, Cenevre'deki müzakerelerde Birleşmiş Milletler'e (BM) destek olmaya yoğunlaştıralım. Tüm kaygılar dile getirilmeli. Suriye'deki savaş sona ermiş değil. İnsanlar ölmeye devam ediyor" dedi.

"YENİ BİR CEPHE AÇMAK TÜRKİYE'Yİ DAHA GÜVENLİ YAPMAYACAK"

Suriye'de yeni bir cephe açmanın Türkiye'yi daha güvenli yapmayacağını iddia eden Mogherini, "Bu güvenlik, ancak müzakere edilmiş bir siyasi çözüm ile sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Mogherini, tüm askeri faaliyetlerin, belirlenmiş terör gruplarını hedef alması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün İtalya'da olduğunu ve Papa Franciscus ile görüştüğünü kaydeden Mogherini, Papa'nın görüşme sonrası kamuoyuyla paylaştığı barış ve uzlaşma yönündeki açıklamaları benimsediklerini söyledi.

AB olarak artık Türkiye ile daha sık görüşeceklerinin altını çizen Mogherini, "Tüm iletişim kanalları açık olacak. Görüş ayrılıklarının üstesinden geleceğiz. Ortak bir çözüm bulmaya çalışacağız. Bunu kendimiz için olduğu kadar Türk halkı için de yapacağız." diye devam etti.

Son dönemde insan hakları alanında iyileşme gözlemlediklerini belirten Mogherini, bunun sürmesi gerektiğine dikkati çekti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türk hükümeti ve Türk halkının yanında olduklarını kaydeden Mogherini, "Şunu söylemek lazım ki, bir süredir ikili ilişkilerde bir normale dönüş periyodu meydana geldi. İyi bir haber. Bunu söylüyoruz ama insan hakları ve temel haklar herkese uygulanmalıdır." diye konuştu.

Oturumda daha sonra AP'deki siyasi grupların temsilcileri ve üyeler söz alarak konuyla ilgili görüşlerini belirtti.

Genel Kurul'un tartıştığı konular hakkında bir karar taslağının perşembe günü oylamaya sunulacağı öğrenildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Türkiye Afrin Zeytin Dalı Harekatı Federica Mogherini

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