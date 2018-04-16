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Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2018 14:58 | Son Güncelleme

Brüksel'de toplanan AB dışişleri bakanları, Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Afrin Harekatı'nın insani durumu daha zor hale getirdiğinin ifade edildiği belgeyi kabul etti.

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

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AB'den skandal 'Afrin Harekatı' hamlesiAB'den skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi
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AB Avrupa Birliği afrin harekatı

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