HABER

Avrupa Birliği, Rusya'daki büyükelçisini geri çağırdı

23.03.2018 13:14 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği, Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın 2 hafta önce İngiltere'de bir tür sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından Moskova'daki diplomatik temsilcisini istişareler için geri çağırdı. Karar Brüksel'deki AB liderler zirvesinde alındı. İngiltere AB'nin desteğinden memnun.

Avrupa Birliği, Rusya'daki büyükelçisini geri çağırdı

Avrupa Birliği (AB), Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın 2 hafta önce İngiltere'de bir tür sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından Moskova'daki diplomatik temsilcisini istişareler için geri çağırdı. Karar Brüksel'deki AB liderler zirvesinde alındı.

Liderler, İngiltere'deki sinir gazı saldırısının ardında "büyük olasılıkla Rusya bulunduğunu ve elle tutulur başka bir açıklama olmadığı" konusunda görüş birliğine vardı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Ortak güvenliğimize karşı bu ciddi meydan okuma karşısında Birleşik Krallık ile koşulsuz dayanışma içindeyiz" denildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May de Salisbury kentinde yaşanan zehirlenme olayıyla ilgili olarak "Bu, Rusya'nın Avrupa'ya karşı saldırganlığının bir örneği" dedi.

Theresa May, saldırıda Noviçok türü bir kimyasal kullanıldığı ve bu gazı Rusya'nın son 10 yılda ürettiğinin bilindiğine yönelik kanıtları AB liderlerine sundu.

May AB açıklamasını ise memnuniyetle karşıladığını söyledi ve "Sınırlara saygı duymayan ve değerlerimizi tehdit eden Rusya'ya karşı birlikte duruyoruz" ifadelerini kullandı.

Moskova suçlamaları reddediyor

Rusya ise Skripal ve kızına karşı saldırı ile ilgisi olmadığını vurguluyor.

4 Mart'taki saldırının ardından hastaneye kadlırılan Skripal ve kızı Yulia'nın durumu kritik.

Rusya'nın İngiltere büyükelçisi Alexander Yakovenko, İngiltere'nin Rusya'yı "kanıt olmaksızın suçladığını ve ülkesinin bunu kabul etmeyeceğini" söyledi.

Olayı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) uzmanlardan oluşan bir heyet inceleyecek.

İngiltere tarafından kullanılan sinir gazını bağımsız bir gözle inceleyip tespit etmesi amacıyla davet edilen heyet bu hafta İngiltere'ye geldi.

Gazın laboratuvar incelemesinin sonuç vermesinin en az 2 hafta sürmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği, Rusya'daki büyükelçisini geri çağırdı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

İlginizi Çekebilir

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

Sinemada dehşet! Koltuğun arasına düşen telefonu alacakken…

Sinemada dehşet! Koltuğun arasına düşen telefonu alacakken…

Görenler şoke oldu! Üniversite bahçesinde güpegündüz ilişkiye girdiler!

Görenler şoke oldu! Üniversite bahçesinde güpegündüz ilişkiye girdiler!

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fransa'da rehine krizi! IŞİD üstlendi

Fransa'da rehine krizi! IŞİD üstlendi

Hostese 'yanlış servis' dayağı

Hostese 'yanlış servis' dayağı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Avustralya'da korkunç görüntü! 150 balina bir bir kıyıya vurdu!

Avustralya'da korkunç görüntü! 150 balina bir bir kıyıya vurdu!

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Arkadaşının makatına basınçlı hava pompası soktu

Arkadaşının makatına basınçlı hava pompası soktu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.