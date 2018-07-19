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Avrupa Birliğinden 'OHAL' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 19.07.2018 11:36 | Son Güncelleme

Avrupa Birliğinden, "2016'daki darbe girişiminin ardından uygulamaya konulan OHAL'in kaldırılması memnun edici bir adım." açıklamasında bulunuldu.

Avrupa Birliğinden 'OHAL' açıklaması

Avrupa Birliğinden yapılan açıklamada, "2016'daki darbe girişiminin ardından uygulamaya konulan OHAL'in kaldırılması memnun edici bir adım." denildi.

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Avrupa Birliği OHAL açıklama memnuniyet

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