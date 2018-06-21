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Avrupa'da terör saldırıları bir yılda yüzde 45 arttı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.06.2018 15:35 | Son Güncelleme

Avrupa polis teşkilatı Europol, Avrupa'da önceki yıllarda düşüşte olan terör saldırılarının 2017'de yüzde 45 arttığını ancak buna karşılık saldırılarda ölenlerin sayısında yarı yarıya azalma olduğunu bildirdi.

Avrupa'da terör saldırıları bir yılda yüzde 45 arttı

Europol'ün açıkladığı 'AB Terörizm Durumu ve Trendi 2018 Raporu'na göre, 2017 yılında AB ülkelerinde 205 engellenen veya gerçekleşen terör saldırısı olurken, bu saldırılarda 68 kişi öldü, 844 kişi yaralandı.

9 ülkede düzenlenen saldırılardan yarısından fazlasını 107 ile Birleşik Krallık rapor ederken, Fransa'da 54, İspanya'da 16, İtalya'da 14, Yunanistan'da 8, Almanya ve Belçika'da ikişer, Finlandiya ve İsveç'te birer saldırı kayıtlara geçti.

975 KİŞİ TUTUKLANDI

2017'de terör suçlarıyla ilgili olarak 975 kişi tutuklanırken, 438'inin 20-25 yaş arasında olduğu tespit edildi. Bu tutuklamaların 411'i Fransa'da gerçekleşirken, İngiltere'de 168, İspanya'da 91, Almanya'da 58, Belçika'da 50, Avusturya'da 48, İtalya'da 39, Hollanda'da 35, Danimarka'da 17, ve Yunanistan'da 15, Bulgaristan'da 14, İrlanda'da 11, Finlandiya'da 9, Macaristan, Polonya ve Romanya'da ikişer, Çek Cumhuriyeti, Portekiz ve İsveç'te birer kişi tutuklandı.

Raporda, "Avrupa terörün hedefinde olmaya devam ediyor. Terörizm, tüm dünya ve insanlık için bir tehdittir. Bu yüzden birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekir" ifadelerine yer verildi.

SALDIRILARIN YÜZDE 67'Sİ AYRILIKÇILAR, YÜZDE 16'SI DEAŞ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Saldırıların çoğunluğunun (yüzde 67) ayrılıkçılar tarafından gerçekleştirildiği kaydedilen raporda, saldırılardan yüzde 16'sının IŞİD'le bağlantılı olduğu, yüzde 12'sinin solcu gruplar, yüzde 2'sinin aşırı sağcı gruplar ve yüzde 3'ünün ise belli olmayan kişiler tarafından düzenlendiği belirtildi.

DEAŞ'ın saldırılarının bir önceki yıla göre yarıdan fazla arttığı ifade edilen raporda, saldırıların çoğunluğunun tek başına ve amatörce yapıldığı vurgulandı.

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Avrupa terör saldırısı yüzde 45 artış Europol

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