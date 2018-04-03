Avrupa hava sahası kilitlendi! İstanbul'dan giden uçaklar da etkileniyor!

Eurocontrol'ün uçuşları düzenleyen sistemlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle teknik bir arıza meydana geldi. Söz konusu arızayla ilgili Türk Hava Yolları’ndan açıklama geldi: “Avrupa hava sahası trafiğini kontrol eden Eurocontrol sistemlerindeki teknik bir arıza nedeniyle Avrupa çıkışlı ve varışlı uçuşlarımızda gecikmeler yaşanmaktadır.
Yolcularımız uçuşları ile ilgili detaylara www.turkishairlines.com web sitesinden ya da 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezi’nden ulaşabilir.” Mevcut arızadan İstanbul çıkışı uçuşlar da etkilenirken, özellikle Atatürk Havalimanı'ndan Avrupa'ya yapılacak uçuşlarda gecikmelerin yaşandığı belirtiliyor. Arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildiriliyor.
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