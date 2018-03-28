Avrupa ile Ankara arasında Leyla İmret krizi

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin (AYBYK) Türkiye’de hakkında “terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla yakalama emri bulunan eski Cizre belediye Başkanı Leyla İmret’i bu hafta Strasbourg’daki genel kurul oturumlarına konuşmacı olarak davet etmesi Ankara ile krize neden oldu.

“Kırmızı Bülten”

Türk heyetinin İmret’in oturumlara konuşmacı olarak katılmasını engelleme girişimlerine AYBYK Başkanlık Divanı olumlu yanıt vermedi. İmret de AYBYK Yerel Yönetimler Odası genel kurulunda yaptığı konuşmada "Buraya gelip Türkiye'de yerel demokrasinin ne halde olduğunu sizlerle paylaşmamı engellemek için hakkımda kırmızı bülten çıkarılarak Interpol tarafından tutuklanıp Türkiye’ye iade edilmek istendiğimi biliyorum” ifadelerini kullandı. Oturumu yöneten AYBYK Yerel Yönetimler Odası Başkanı İsveçli vekil Anders Knappe de İmret’in davet edilmemesi için Ankara’dan baskı gördüklerini doğruladı.

Konuşmasında kendisini “Türkiye’deki antidemokratik uygulamalardan doğrudan etkilenmiş, görevimden uzaklaştırılmış ve yerine kayyum atanan bir belediye başkanı” olarak tanıtan İmret, “hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı için Almanya’ya iltica etmek zorunda kaldığını” söyledi. Kayyum atanan belediyelerde “belediye meclis toplantısı yapılmadığını” ve “belediye denetiminin meclis tarafından sağlanamadığını” savundu. İmret, “Kayyumların halka karşı yapmış olduğu tüm çalışmalar Türk milliyetçiliği, Sünni İslamcılık ve cinsiyetçi politikalar olarak AKP’nin inşa etmeye çalıştığı antidemokratik politikalarla paralel gitmektedir” şeklinde konuştu. Hapiste olan belediye başkanlarının “darbe dönemini aratmayan mahkemelerce yargılandığı” görüşünü de savunan İmret, belediyelerine kayyum atanan kentlere gidip araştırmada bulunması ve rapor hazırlaması için AYBYK’ya çağrıda bulundu.