Avrupa ile Seçim Propagandası Gerginliği

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM milletvekilliği seçimlerinin 24 Haziran’a alınması, seçim kampanyalarının daha önceki yıllarda olduğu gibi Almanya'ya taşınması tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Avusturya ve Hollanda’dan sonra Almanya’da da çok sayıda siyasetçi, milletvekillerinin yapacakları toplantıların propaganda amaçlı olacağını ve bunu istemediklerini açıkladılar.

Bu konuda en yetkili açıklama Dışişleri Bakanı Heiko Maas’dan geldi. Kanada’nın Toronto kentinde G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Bakan Maas, "Bizim bu konudaki tavrımız net. Yabancı bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, Almanya’da seçim kampanyası yürütülmeyecek" şeklinde konuştu.

Türkiye ile geçen yıl yaşanan tartışmaların tekrarlanmamasını dilediğini söyleyen Maas, "Yaşanan bu tartışmanın her iki tarafa da faydası olmadığını" belirtti.

Geçen sene, özellikle AKP’li bakanların Almanya’da planladıkları referandum kampanyalarının iptal edilmesi Almanya-Türkiye arasında gerilime ve karşılıklı sert açıklamalara neden olmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iptalleri “Nazi uygulamalarına” benzetmişti.