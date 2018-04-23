Avrupa ile Seçim Propagandası Gerginliği

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM milletvekilliği seçimlerinin 24 Haziran’a alınması, seçim kampanyalarının daha önceki yıllarda olduğu gibi Almanya'ya taşınması tartışmasını yeniden gündeme getirdi.
Avusturya ve Hollanda’dan sonra Almanya’da da çok sayıda siyasetçi, milletvekillerinin yapacakları toplantıların propaganda amaçlı olacağını ve bunu istemediklerini açıkladılar.
Bu konuda en yetkili açıklama Dışişleri Bakanı Heiko Maas’dan geldi. Kanada’nın Toronto kentinde G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Bakan Maas, "Bizim bu konudaki tavrımız net. Yabancı bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, Almanya’da seçim kampanyası yürütülmeyecek" şeklinde konuştu.
Türkiye ile geçen yıl yaşanan tartışmaların tekrarlanmamasını dilediğini söyleyen Maas, "Yaşanan bu tartışmanın her iki tarafa da faydası olmadığını" belirtti.
Geçen sene, özellikle AKP’li bakanların Almanya’da planladıkları referandum kampanyalarının iptal edilmesi Almanya-Türkiye arasında gerilime ve karşılıklı sert açıklamalara neden olmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iptalleri “Nazi uygulamalarına” benzetmişti.
Almanya’daki geçerli uygulamaya göre, yabancı politikacıların Almanya'da planladıkları tüm siyasi etkinlikler hükümetin iznini gerektirirken, AB üyesi olmayan ülkelerdeki seçimlerden üç ay önce, söz konusu ülkenin siyasetçileri Almanya'da seçim etkinliği yapamıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çıktığı bir televizyon programında erken seçimler öncesinde Almanya’da Türk seçmenlere yönelik bir konuşma yapacağını açıklamasına Almanya’nın nasıl tavır koyacağı şu an için bilinmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10-11 bin kişilik bir kapalı spor salonunda “şu anda ülkeyi açıklamayacağım” orada uluslararası kuruluşun inşallah toplantısında bulunacağım ve orada Türk vatandaşlarıma sesleneceğim. Ve büyük ihtimalle de Avrupa’yı orada toparlayacağız, orada da inşallah bu konuşmamızı yapacağız" şeklinde konuşmuştu.
Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, Çavuşoğlu’nu aradı
Bu arada Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ın, Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’yla telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. Avusturya basınında çıkan haberlere göre, Kneissl meslektaşına ülkede yapılması planlanan seçim etkinliklerini engellemede kararlı olduklarını aktardı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avusturya hükümetinin Türk siyasi partilerinin seçim kampanyası etkinliklerine engel olacağını belitmiş ve "Avusturya’da Türk seçim kampanyaları istenmiyoruz ve bunlara izin vermeyeceğiz" şeklinde konuşmuştu. Avrupa ülkeleri arasında en fazla Türk seçmen 2017 verilerine göre 1 milyon 430 bin 126 ile Almanya’da yaşıyor. Avusturya’da kayıtlı Türk seçmen sayısının ise yaklaşık 107 bin olduğu biliniyor.
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