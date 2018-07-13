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Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker’den ilginç görüntüler

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2018 01:19 | Son Güncelleme

Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde ilginç anlar yaşandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, ayakta durmak güçlük çekerken görüntülendi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brüksel’de düzenlenen NATO Zirvesi'nde ayakta durmakta zorlandı. Aile fotoğrafı çekimleri sırasında alana çıkmakta zorlanan Juncker’e Finlandiya ve Ukrayna Cumhurbaşkanları yardımcı olmaya çalıştı.

Juncker'in tartışma yaratan görüntüsünün sebebinin, Juncker'in 'zil zurna sarhoş olması' olduğu iddia edildi.

Euronews, Juncker'in “denge problemi” yaşadığını iddia etti.


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NATO Liderler Zirvesi NATO Zirvesi Brüksel Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker Jean-Claude Juncker

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