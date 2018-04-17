Avrupa Komisyonu'ndan Sert Rapor: ‘Türkiye AB'den Hızla Uzaklaşıyor’

Avrupa Komisyonu, Türkiye hakkında beklenen İlerleme Raporu'nu açıkladı.
Raporda, Türkiye'nin Avrupa Birliği’nden ve değerlerinden "dev adımlarla" uzaklaştığı belirtilerek, özellikle OHAL uygulaması ve hukuk devleti ilkelerinden uzaklaşması sert bir dille eleştirildi.
Darbe girişimi sonrasında uygulayama konan OHAL ve bu dönemde çıkan KHK'larla yönetilen ülkede, yalnızca darbe girişimcilerinin değil, muhalif grupların da hedef alındığı belirtildi.
OHAL uygulamalarının "orantısız" olduğu ve onbinlerce kişinin cezaevinde olduğu belirtilen raporda, Meclis'in yasama işlevinin sınırlandığı, Meclis'in gücünün azaltıldığı, buna karşılık cumhurbaşkanının yetkilerinin genişletildiği, sivil toplum örgütlerinin baskı altına alındığı, muhalif grupların barışçıl toplantılarının engellendiği, HDP milletvekilleri başta olmak üzere seçilmişlerin hapse atıldığı, OHAL uygulamalarıyla güçlendirilen idarenin yetkilerini denetimsiz kullandığı belirtiliyor.
Siyasi kriterler bölümünde, OHAL uygulamalarını denetleyen Venedik Komisyonu'nun raporuna da atıfta bulunulan raporda, bu "orantısız uygulamalara" en kısa sürede son verilmesi isteniyor.
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