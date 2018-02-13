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Avrupa Konseyi'nden çok konuşulacak Türkiye çıkışı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.02.2018 14:54 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye'ye 'herhangi bir AB üyesine yönelik tehdit veya eylemlerden kaçınma, bunun yerine iyi komşuluk ilişkilerine, anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne bağlı kalması ve toprak egemenliğine saygı göstermesi' çağrısında bulundu.

Avrupa Konseyi'nden çok konuşulacak Türkiye çıkışı

AB liderler toplantısına başkanlık eden Tusk, Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis ile konuştuktan sonra açıklama yaptı. Tusk, Türkiye'nin 'herhangi bir AB üyesine yönelik tehdit veya eylemlerden kaçınma, bunun yerine iyi komşuluk ilişkilerine, anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne bağlı kalması ve toprak egemenliğine saygı göstermesini' istedi.

Kıbrıs, İtalyan Eni şirketinin kiraladığı bir doğalgaz arama gemisinin ada açıklarında yapacağı sondaj çalışmasının Türk askeri gemileri tarafından engellendiğini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Konseyi Donald Tusk Türkiye

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
kardeşim büyük devlet olacaksın bu şerefsiz islam düşmanı hiristiyanlarla ancak kapalarına vura vura başa çıkarsın çünkü bunlarancak kaba kuvvetten anlar . bu kafirler yobaz cahil ve insanlıktan nasibini almamış insan müsvetteleridir. o nedenle geç te olsa artık kendi silahlarımızı nihayet yapıyoruz... şimdi olmasa bile inşaALLAH en az 20 yıl içinde tüm kafirler önümüzde el pençe duracaklar inşaALLAH. o nedenle RECEP TAYYİP ERDOGAN dan başkası yalan...
mal ab at gözlüğünü çıkar artık , ortalığı geren yunan, yunanlılar kendi çıkarlarına göre hareket ediyor. Türkiye ne yapsın buyur mu diyecek..
Kıbrıs? Güne Kıbrıs MI Kuzey Kıbrıs mı? Birileri çoktan vermiş kıbrısı anlaşılan liderleri de belli. Haberleri yazanların kasıtlı olarak yazdığını düşünüyorum.
BEN ÜLKE LİDERİ OLSAM ADAM YERİNE KOYMAM YOK RUSYA YOK AMERİKA YOK ABD,YOK İSRAİL,YOK VATİKAN MUHATAP DAHİ ALMAM
Oooo Avrupa sizinde suyunuz ısınıyor belli unutmayın avrupanın çoğu ülkesinde türkler yaşıyor
önüne gelen bize saldırıyor içerden dışardan her yerden eee artık topyekün bir savaşa girme vakti gelmiş sanırım içimizdeki ve dışımızdaki pislikleri temizlemek gerek
bir gece ansızın kıbrısı alacağız... sana da sıra gelecek yunanistan bekle
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