Avrupa Konseyi'nden çok konuşulacak Türkiye çıkışı

AB liderler toplantısına başkanlık eden Tusk, Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis ile konuştuktan sonra açıklama yaptı. Tusk, Türkiye'nin 'herhangi bir AB üyesine yönelik tehdit veya eylemlerden kaçınma, bunun yerine iyi komşuluk ilişkilerine, anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne bağlı kalması ve toprak egemenliğine saygı göstermesini' istedi.
Kıbrıs, İtalyan Eni şirketinin kiraladığı bir doğalgaz arama gemisinin ada açıklarında yapacağı sondaj çalışmasının Türk askeri gemileri tarafından engellendiğini söylemişti.
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