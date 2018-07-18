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Avrupa Konseyi'nden OHAL açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 18.07.2018 18:19 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi, "OHAL süresinin tekrar uzatılmamasından ve bu sürecin sona ermesinden memnuniyet duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

Avrupa Konseyi'nden OHAL açıklaması

Ayrıntılar birazdan...

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