Avrupa Konseyi, son KHK’ları incelemeye aldı

Avrupa Konseyi’nin, son KHK'ları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’yle uyumlu olmadıklarının incelenmeye başlandığı kaydedildi.

Euro News Türkiye'de yer alan habere göre, konsey Sözcüsü Daniel Holtgen gelişmelerin yakından incelendiğini ve son KHK’lar ile bazı endişelerin oluştuğunu söyledi.

On binlerce kişinin kamudan ihraç edilmesiyle ilgili Türkiye’ye KHK Komisyonu kurulmasını tavsiye ettiklerini belirten Sözcü, “Komisyonun işleyişiyle ilgili itirazların olduğunu da biliyoruz” dedi.

Holtgen, şöyle konuştu:

"Avrupa Konseyi bu gelişmeleri inceliyor. Biliyorsunuz Türkiye’de Anayasa Mahkemesi bu itirazları kabul etmiyor. Bu yüzden hak ihlaline uğrayan kişilerin bir yasal merciye başvurabilmeleri için komisyon kurulmasını tavsiye ettik. Bu gerekli bir adımdı çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapılmadan iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekiyor."

Sözcü Holtgen, Avrupa Konseyi’nin kısa süre içerisinde Türkiye hükümetiyle bu konuda irtibata geçeceğini aktardı.

KHK'DA NE DENİYOR?

696 sayılı KHK ile 'darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket edenlere, resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın cezai sorumsuzluk' getirildi.