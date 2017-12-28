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Avrupa Konseyi, son KHK’ları incelemeye aldı

DÜNYA HABERLERİ | 28.12.2017 11:42 | Son Güncelleme 51 dakika önce

Avrupa Konseyi (AK), ‘cezasızlık’ ve ‘tek tip’ gibi düzenlemeler dolayısıyla kamuoyunun tepkisini çeken 696 ve 695 sayılı kanun hükmünde kararnameler (KHK) üzerine bir açıklama yaptı.

Avrupa Konseyi’nin, son KHK'ları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’yle uyumlu olmadıklarının incelenmeye başlandığı kaydedildi.

Euro News Türkiye'de yer alan habere göre, konsey Sözcüsü Daniel Holtgen gelişmelerin yakından incelendiğini ve son KHK’lar ile bazı endişelerin oluştuğunu söyledi.

On binlerce kişinin kamudan ihraç edilmesiyle ilgili Türkiye’ye KHK Komisyonu kurulmasını tavsiye ettiklerini belirten Sözcü, “Komisyonun işleyişiyle ilgili itirazların olduğunu da biliyoruz” dedi.

Holtgen, şöyle konuştu:

"Avrupa Konseyi bu gelişmeleri inceliyor. Biliyorsunuz Türkiye’de Anayasa Mahkemesi bu itirazları kabul etmiyor. Bu yüzden hak ihlaline uğrayan kişilerin bir yasal merciye başvurabilmeleri için komisyon kurulmasını tavsiye ettik. Bu gerekli bir adımdı çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapılmadan iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekiyor."

Sözcü Holtgen, Avrupa Konseyi’nin kısa süre içerisinde Türkiye hükümetiyle bu konuda irtibata geçeceğini aktardı.

KHK'DA NE DENİYOR?

696 sayılı KHK ile 'darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket edenlere, resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın cezai sorumsuzluk' getirildi.

696 sayılı KHK ile olağanüstü hal uygulamalarının uygulanmasına ilişkin 8 Kasım 2016'da çıkarılan yasanın 37. maddesine ek yapıldı.

Bu maddeye bir fıkra ekleyerek şöyle denildi:

"Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."

Daha önceki düzenleme şöyleydi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz."

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Türkiye KHK Avrupa Konseyi

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