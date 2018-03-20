Avrupa Konseyi’nden Öcalan raporu

İşkenceyi Önleme Komitesi raporunda fiziksel tutukluluk koşullarının gözle görülür şekilde iyileştiği belirtildi.Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi tarafından (CPT) Abdullah Öcalan’ın da tutulduğu İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 28-29 Nisan 2016 tarihlerinde düzenlenen ziyaretin raporu Strasbourg’da açıklandı. CPT’nin Türk hükümetinin onayıyla bu sabah açıklanan ziyaret raporunda, cezaevinde aralarında Abdullah Öcalan’ın da bulunduğu dört mahkumdan hiç birinin işkence veya kötü muamele şikayeti dile getirmediği ve "cezaevi yönetim ve personelinden düzgün muamele gördükleri” not edildi. 40 metrekarelik daire Raporda, Abdullah Öcalan’ın fiziksel tutukluluk koşullarının 2013 yılındaki İmralı ziyaretine oranla “gözle görülür derecede iyileştiği” belirtildi. Öcalan için üç hücrenin birleştirilip 40 metrekarelik daireye dönüştürüldüğü, bunun içinde yatak, kütüphane, masa, sandalye, kanepe ve televizyonlu bir oturma odası ile duş, lavabo ve tuvaletli bir banyonun olduğu bildirildi. Öcalan’a ayrıca 50 metrekare büyüklüğünde bir açıkhava egzersiz avlusu tahsis edildiği de belirtildi.

CPT, Öcalan için günlük açıkhava egzersiz süresinin diğer mahkumlar gibi 2 saatten 4 saate çıkarıldığını belirtmekle birlikte, mahkumların bu egzersizleri yalnız yapmak zorunda olduklarına işaret edip, bu durumun diğer F-tipi cezaevlerindeki mahkumlarla İmralı’dakiler arasında “ayrımcılık” oluşturduğunu kaydetti. Mahkumlara açık havada ortak egzersiz olanağı yaratılmasının istendiği raporda, Adalet Bakanlığı’nın bu konuda iyileştirici önlemler üzerinde çalışıldığını bildirdiği aktarıldı. Dış dünyayla temas Raporda İmralı mahkumlarının dış dünyayla temasları konusuna da yer verildi. Raporun bu bölümünde özellikle Abdullah Öcalan’ın konumu ön plana çekildi. Öcalan’ın 2014’ten bu yana avukatları tarafından ziyaret edilemediği, 2014 yılında 16 kez, 2015 başlarında da 7 kez milletvekilleri tarafından ziyaret edildiği not düşüldü. Öcalan’ı ziyaret için avukatların 2014 ve 2015 yıllarında 97'şer kez başvuruda bulundukları hatırlatıldı. İmralı Cezaevi Gözlem ve İdare Kurulu’nun 29 Haziran 2015’ten itibaren cezaevindeki tüm mahkumlara telefon yasağı getirdiği belirtildi.