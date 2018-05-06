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Avrupa medyasından bomba iddia: Türk ekonomisi seçimden önce mi sonra mı çökecek?

DÜNYA HABERLERİ  | 06.05.2018 11:07 | Son Güncelleme

Avrupa ekonomi medyasında yer alan haberlerdeki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Yapılan haberlerede, piyasaların “'seçim hediyeleriyle' birlikte daha da kırılgan hale geldiğine dikkat çekilerek, ekonomideki gelişmelerin endişe verici boyutlar kazandığı ve Arjantin'deki mali piyasalar paniğini Türkiye'nin izleyebileceği ileri sürüldü.

Avrupa medyasından bomba iddia: Türk ekonomisi seçimden önce mi sonra mı çökecek?

Uluslararası mali piyasalardaki krizin Türkiye'nin de dahil olduğu “Eşik Ülkeler”de her an küresel bir çöküşü tetikleyebileceği, hafta sonunun önemli ekonomi haberleri arasında öne çıktı.

Oda Tv'den Osman Çutsay'ın haberine göre Arjantin'deki yeni paniğin ayrıntıları yüzde 40'lara varan ani gösterge faiz artırımıyla örneklendirilirken, Türkiye'nin bazı açılardan bu ülkeden daha kötü durumda olduğu da vurgulandı. Çeşitli haber ve analizlerde iktidarın “seçim nedeniyle dağıttığı bahşişlerin” krizi daha da derinleştireceğine işaret edildi.

ÖNCE ARJANTİN SONRA TÜRKİYE

Sadece Almanya'nın değil Avrupa'nın önde gelen yayın gruplarından Springer'in “kaliteli gazetesi” Die Welt'te yayımlanan ayrıntılı bir haber-analizde, korkutucu tablonun ayrıntıları sıralandı. ABD Merkez Bankası'nın bir süredir faizlerde artışa giderek gelişmekte olan ülkelerdeki yatırımları kendisine çektiği belirtilen haberde, yatırımcı kaçışının önce Arjantin'i vurduğu, onu Türkiye'nin izleyebileceği hatırlatıldı. Haberde, Türkiye piyasalarındaki gelişmelerin ayrıntıları verilirken, bu tür krizlerde çöken bir ülkenin başka ülke veya ülkeler dizisini de uçuruma çekebileceği kaydedildi. Arjantin'deki 100 yıllık devlet tahvillerinin yüzde 15 değer yitirdiği belirtilen haberde, tahvil piyasalarında yangının başladığı uyarıları da dikkat çekti.

'KRİZİ DAHA DA BÜYÜYECEK'

Berlin politikalarına yakın olan Die Welt'in, mali piyasalardaki kriz haberinde Türkiye'ye ayrılan yer “anlamlı bulundu”. Haberde mayıs ayı içinde TL'nin dolar karşısında yüzde 4.3 değer yitirdiği kaydedilirken, 10 yıllık devlet tahvillerinin de yüzde 13'lük rekor bir getiriyle “donatılarak” krizin önlenmeye çalışıldığı, ancak “Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz artışı istemediği için” sorunun daha da büyüyebileceği belirtildi. Arjantin'deki köklü baz faiz düzenlemelerinin henüz görülmediği Türkiye'de faizlere yönelik ufak tefek rötuşların başarı getirmekten çok uzak olduğunun altı çizildi. Uluslararası yatırımcıların Arjantin ve Türkiye'den büyük bir hızla çekildiği, bu haberlerle bir kez daha onaylanmış oldu.

'BÜYÜK KRİZ TÜRKİYE'DE PATLAYACAK'

Bu arada aynı haberde Bloomberg verileriyle hazırlanan bir tablo, Türkiye'deki kırılganlığın vehametine yeni bir örnek olarak sergilendi. Türkiye'nin de yer aldığı “Eşik Ülkeler” listesinde ABD Doları karşısında bu yıl en çok değer yitiren paranın yüzde 16.8 ile Arjantin Pesosu olduğu ve artık panik aşamasında bulunan bu ülkeyi yüzde 11.1'lik değer yitimiyle TL'ni izlediği bildirildi. Die Welt'in haberinde Türkiye'deki cari açığın GSYİH'nın yüzde 6'sını bulduğu, panik halindeki Arjantin'de ise bu oranın yüzde 4'e yaklaştığı hatırlatıldı. Türkiye'nin “eşik ülkelerde” patlayacak büyük krizin ilk iki ülkesinden biri olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Yeni ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın gösterge faiz oranlarını “eşik ülkeleri dikkate almaksızın” yükseltmesi halinde, buralardan sermaye kaçışının iyice artacağı, bunun da Türkiye ve benzeri ülkelere ölümcül bir darbe olabileceği, ekonomi medyasındaki haber ve analizlerin “gizli yorumu” kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa medya ekonomi seçim

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ee ak makarnacılar bu tür yazıları okumaya zahmet bile etmessizniz siz. çünkü size göre herşey yolunda.bunlar hep dış güçlerin oyunu der çıkarsınız
Borçlu köprüleri kemirmeye başlar makarna akıllı kömürcüler.
EY AB SİZLER KENDİNİZE BAKINIZ. EVVEL ALLAH TÜRKİYEYİ OSMANLI GİBİ ÇÖKERTEMEYECEKSİNİZ.
ekonomi çökmüş gitmiş zaten, daha nasıl çökebilir. millette akp kazanırsa ekonomi düzelir algısı yaratmaya çalışmayın. değirmen sele gitmiş zaten. bu ekonomiyi kim kazanırsa kazansın, üretime ağırlık verilmediği sürece düzeltemez. her şeyi ithal eden, üretmeyen bir ülke batmaya mahkumdur ki , öyle oldu. ekonomi çöktü. geçmiş olsun.
Ocak 2018 dolar 3.77 dış borç 350 milyar dolar 6 mayıs 2018 550 milyar dolar dolar 4.25 200 milyar türkiyenin sırtına yük bindirdiler.
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