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Avrupa Merkez Bankası Tahvil Alım Programını Sona Erdiriyor

14.06.2018 19:58 | Son Güncelleme

Banka, tahvil alımlarının Ekim ayıdan itibaren ayda 30 milyar Euro’dan 17,7 milyar Euro’ya indirileceğini bildirdi. Program, Aralık ayında tamamen kaldırılacak

Avrupa Merkez Bankası Tahvil Alım Programını Sona Erdiriyor

Avrupa Merkez Bankası (AMB), Euro bölgesindeki borç krizi ve ekonomik gerileme döneminden sonra 19 ülkenin toparlanmasına yardım etmek amacıyla başlattığı tahvil alımına dayalı teşvik programının sona erdirme kararı aldı. Banka, tahvil alımlarının Ekim ayıdan itibaren ayda 30 milyar Euro’dan 17,7 milyar Euro’ya indirileceğini bildirdi. Program, Aralık ayında tamamen kaldırılacak.

Avrupa Merkez Bankası, ekonomiye verdiği desteği aşamalı olarak kaldıracağının altını dikkatle çizdi ve rekor seviyede düşük olan faiz oranlarının en azından 2019’a kadar yükseltilmeyeceğini, hatta gerekirse düşük kalmaya devam edeceğini bildirdi.

İktisatçı Jennifer McKeown, “Avrupa Merkez Bankası’nın tahvil alımlarını Aralık ayında durduracağı açıklaması, piyasaların beklediğinden daha cesur bir adım, ancak faiz oranlarının bir yıldan uzun süre düşük tutulacağı taahhüdü, bir denge unsuru oluşturuyor” şeklinde konuşuyor.

Avrupa Merkez Bankası’nın bu kararından bir gün önce de Amerika Merkez Bankası (FED) dün faiz oranlarını bu yıl ikinci kez arttırma kararı aldı ve faiz artışlarının devam edeceğinin işaretlerini verdi. Merkez bankaları, ekonomik gerileme sırasında piyasaları güçlendirmek amacıyla oluşturdukları teşvik çabalarını yavaş yavaş geri çekiyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, bankanın paraya erişimi kolaylaştırma politikalarının milyonlarca kişiye iş imkanı sağladığını, kriz döneminde yüzde 12 olan işsizlik oranının yüzde 8,5’e düştüğünü kaydetti.

Euro bölgesi, Yunanistan, İtalya, Portekiz, İrlanda, İspanya ve Kıbrıs’ı kapsayan yüksek borç krizinden ve ekonominin zayıf olduğu kaygılarına yol açan düşük enflasyondan da olumsuz yönde etkilenmişti.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası’nın tahvil alımını durdurma kararının, piyasalar ve ekonomi üzerinde çok geniş kapsamlı etkileri olacağı kaydediliyor. Finans sistemlerine para sağlayan tahvil alımları, uzun vadeli faiz oranlarının düşük kalmasını sağlamış, ancak tasarruf getirilerini azaltmıştı. Karar, Avrupa Merkez Bankası’nın yavaş büyümeye rağmen ekonomik toparlanmaya ilişkin güven oluşturduğunun bir göstergesi.

Euro, kararın açıklanmasından sonra sert düşüş yaşadı ve 1,1820 dolardan 1,1635 dolara geriledi.

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