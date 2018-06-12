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Avrupa Merkez Bankası Teşvik Programını Değerlendirecek

12.06.2018 18:26 | Son Güncelleme

Banka, 14 Haziran veya 26 Temmuz’daki toplantısında tahvil alımını içeren ekonomik teşvik programını değerlendirecek ve uygun görürse programa son verecek

Avrupa Merkez Bankası Teşvik Programını Değerlendirecek

Avrupa Merkez Bankası, tahvil alımını içeren ekonomik teşvik programını ne zaman ve nasıl sonlandıracağı konusunu değerlendirecek. Programa son verilmesinin Avrupa ekonomisi üzerinde geniş kapsamlı etkileri olması bekleniyor.

Euro para birimini kullanan 19 ülke için para politikalarını belirleyen banka, bankalardan ayda 30 milyar Euro değerinde devlet ve şirket tahvilleri satın alıyor. Satın alımların en az Eylül ayına ve gerekirse daha ileri bir tarihe kadar sürmesi planlanıyor.

Uzmanlar, programı sonlandırma konusunda izlenecek yola ilişkin kararların Perşembe günü ya da 26 Temmuz’daki toplantıda açıklanabileceğini belirtiyor. Bu kararların bazı orta derecede adımları içerebileceği ifade ediliyor. Senaryolar arasında Eylül ayından sonra satın alımların düşürülmesi ve yıl sonunda da sonlandırılması ihtimali bulunuyor.

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