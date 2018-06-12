Avrupa'nın göbeği Paris’te rehine alarmı!

Fransa’nın başkenti Paris’in 10’uncu bölgesindeki Petites Ecuries Sokağı’nda silahlı bir kişinin hamile bir kadın ve 2 kişiyi rehin aldığı öğrenildi. Bölgeye birçok polis sevk edilirken, olayın yaşandığı mahalle trafiğe kapatıldı. Gerçekleştirilen saldırının, terör saldırısı olup olmadığı ise henüz belli değil.
İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİNE VE FRANSIZ HÜKÜMETİNE MESAJ VERMEK İSTEDİ
Saldırgındanın bir ofisteki rehineleri elinde tuttuğu ve yanındaki bir çantada patlayıcı olduğunu iddia edildi. İddiaya göre saldırganın, polis memurlarına "İran büyükelçiliğine ve Fransız hükümetine bir mesaj vermek istediğini" söylediği belirtildi. Ayrıca saldırganın Fransa'daki İran Büyükelçisi'yle görüşmek istediği bildirildi.
POLİS OLAYIN TERÖRLE İLGİSİ OLMADIĞINI BELİRTİYOR
Polis, olayın bu aşamada terörle ilgili görünmediğini söyledi. Fransız bir gazeteci bir rehinenin ciddi şekilde yaralandığını belirtti.
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