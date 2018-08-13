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Avrupa'nın göbeğinde kanlı ihmal: En az 200 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.08.2018 14:25 | Son Güncelleme

İspanya’nın Galiçya Bölgesi’ndeki bir müzik festivali sırasında ahşap deniz platformunun çökmesi sonucu 266 kişi yaralandı.

İspanya’nın Galiçya Bölgesi’nin Vigo şehrinde bir müzik festivali sırasında deniz platformu, üstündeki ağırlığa dayanamayarak çöktü. 4 kişi ciddi şekilde yaralandı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, festivalde gerçekleştirilen bir Rap konserinde, 30 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki tahta platformun taşıdığı ağırlığa dayanamayarak çökmesiyle üstündeki çok sayıda kişi denize düştü. Mayorkalı Rap Sanatçısı Rels B’yi izlerken yaşananlar nedeniyle olaydan etkilenen 266 kişinin hafif yaralanmalar ve şok yüzünden tedavi gördüğü bildirildi.

Bölgeye gelen acil durum ekipleri yaralılara yardım ederken, dalgıçlar denizde kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Polis olay sırasında ölen olmadığı bildirdi.

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İspanya Galiçya Avrupa yaralı vigo festival platform sahne çöktü

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