Avrupa'nın göbeğinde kanlı ihmal: En az 200 yaralı

İspanya’nın Galiçya Bölgesi’nin Vigo şehrinde bir müzik festivali sırasında deniz platformu, üstündeki ağırlığa dayanamayarak çöktü. 4 kişi ciddi şekilde yaralandı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, festivalde gerçekleştirilen bir Rap konserinde, 30 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki tahta platformun taşıdığı ağırlığa dayanamayarak çökmesiyle üstündeki çok sayıda kişi denize düştü. Mayorkalı Rap Sanatçısı Rels B’yi izlerken yaşananlar nedeniyle olaydan etkilenen 266 kişinin hafif yaralanmalar ve şok yüzünden tedavi gördüğü bildirildi.

Bölgeye gelen acil durum ekipleri yaralılara yardım ederken, dalgıçlar denizde kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Polis olay sırasında ölen olmadığı bildirdi.

