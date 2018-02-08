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Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye Afrin uyarısı

08.02.2018 17:34 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği askeri harekâtın "insani sonuçları konusunda ciddi kaygı duyduğunu" belirtti.

AP'de kabul edilen kararda, "orantısız eylemlerin devamına karşı" uyarıda bulunuldu.Avrupa Parlamentosu'nun "Türkiye'de İnsan Haklarının Mevcut Durumu" başlıklı karar tasarısı büyük oy çoğunluğuyla kabul edildi. Onaylanan tasarıda, 15 Temmuz darbe girişimi bir kez daha kınanmakla birlikte, başarısızlıkla sonuçlanan bu girişimin “meşru ve barışçıl muhalefeti daha da bastırmak ve orantısız ve yasal olmayan eylem ve önlemlerle medya ve sivil toplumun barışçıl biçimde ifade özgürlüğü hakkını kullanmasını engellemek” amacıyla kullanıldığı mesajı verildi.

Temel hak ve özgürlükler, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığındaki “kötüleşme” için “çok kaygı verici” ifadelerinin kullanıldığı kararda, “on binlerce kişiye yönelik keyfi tutuklama ve hukuki ve idari taciz” kınanıp, bu kişilerin “derhal” serbest bırakılması istendi.

Kararda ayrıca, masumiyet karinesi konusunda AİHM içtihadına uyulması ve OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun “bağımsız” çalışmasının sağlanması da talep edildi. Terörün Türkiye için “tehdit” oluşturduğu kabullenilmekle birlikte, “geniş kapsamlı” terörle mücadele yasalarının “ifade özgürlüğü haklarını kullanan vatandaşlar ve medyayı cezalandırmak için kullanılmaması” istendi. Afrin operasyonuna karşı çıkan gazeteci, aktivist, doktor ve sıradan vatandaşların tutuklanması kınandı.

Afrin uyarısı

Avrupa Parlamentosu'ndaki oturumda, Sosyal Demokratlar ve Hristiyan Demokratlar tarafından Afrin operasyonu hakkında verilen değişiklik önergesi de oy çokluğuyla kabul gördü.

Söz konusu önergede, Avrupa Parlamentosu'nun "Suriye'de Kürtlerin çoğunluğu oluşturduğu bu bölgedeki askeri müdahalenin insani sonuçları konusunda ciddi kaygı duyduğu" ve "orantısız eylemlerin devamına karşı uyardığı" belirtildi.

Kararda, 2002’den bu yana AB terör örgütleri listesinde olduğu hatırlatılan PKK’ya silah bırakma çağrısı yapılmakla birlikte, “Kürt sorununa adilane çözüm için” Ankara ve PKK’nın “müzakere masasına dönmeleri” de istendi.

Kayhan Karaca / Strasbourg

© Deutsche Welle Türkçe

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