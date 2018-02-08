HABER

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye kınama: OHAL, ulusal güvenliğin çok ötesine geçti

08.02.2018 18:07 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu Türkiye'de insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ihlâline ilişkin gelişmeleri kınayan karar metnini kabul etti. Türkiye raportörü Kati Piri, "OHAL, ulusal güvenliği korumanın çok ötesine geçti" diye konuştu.

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye kınama: OHAL, ulusal güvenliğin çok ötesine geçti

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye'de insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ihlâline ilişkin gelişmeleri kınayan karar metnini kabul etti.

AP Türkiye Raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri'nin inisiyatifiyle hazırlanan karar metninde, olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması ile yargı alanındaki keyfi kararlar gibi yapısal sorunlara dikkat çekildi.

Kararda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi bir kez daha kınandı. Ancak 15 Temmuz sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle, Türkiye'de temel hak ve özgürlükler ile hukukun üstünlüğü konusunda derin endişe duyulduğu vurgulandı.

Perşembe günü yapılan oturumda kabul edilen kararı değerlendiren AP Türkiye Raportörü Kati Piri, "Rakamlar şok edici. 100 binden fazla kişi işten çıkarıldı. 50 binden fazla kişi hapse atıldı" dedi.

Bu rakamların tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık olduğunu belirten Piri, bu kişilerin ailesi ve yakınlarının umutla durumun normale dönmesini beklediklerini söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Kati Piri, AB üyesi ülkeleri Türkiye'deki gelişmelere karşı görüşlerini daha yüksek sesle dile getirmeye çağırdı.

'Demokratik muhalefetin sesi kesiliyor'

Kati Piri'ye göre, Türkiye'de şu anda eşi görülmemiş bir şekilde demokratik muhalefetin sesi kesilmeye çalışılıyor. Hollandalı Parlamenter, buna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Elbette Türk makamlarının, 15 Temmuz 2016 tarihindeki korkutucu darbe girişiminden sorumlu olanları adalete teslim etme hakkı var. Ancak OHAL uygulaması şu anda karşı sesleri susturmak için kullanılıyor. Bu, ulusal güvenliği korumanın çok ötesine geçti"

AP Türkiye Raportörü Piri, Avrupa Birliği'ni (AB) Türkiye'deki insan hakları ihlallerini, "daha net ve yüksek sesle" dile getirmeye çağırdı.

Piri, "Bunu sadece AB bu değerlere dayandığı için değil, Türkiye'nin aday ülke olarak bu yükümlülüklere uyması gerektiği için de yapmalı" dedi.

Kati Piri, "Bu zor dönemde insan haklarına sahip çıkamazsak hem saygınlığımızı hem de Türk toplumunun büyük bir kısmının güvenini kaybedebiliriz" diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'den son dakika gelişmesi! Sıcak temas sağlandı: 5 asker yaralı

Afrin'den son dakika gelişmesi! Sıcak temas sağlandı: 5 asker yaralı

Başkan futbolcusuyla ilişkiye girdi

Başkan futbolcusuyla ilişkiye girdi

Galatasaray 4 - 1 Konyaspor (Maç özeti)

Galatasaray 4 - 1 Konyaspor (Maç özeti)

New York Times ortaya çıkardı! Şirvan Derviş'in odasında Öcalan'ın fotoğrafı var...

New York Times ortaya çıkardı! Şirvan Derviş'in odasında Öcalan'ın fotoğrafı var...

Son dakika: ABD'den flaş Münbiç açıklaması

Son dakika: ABD'den flaş Münbiç açıklaması

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

İlginizi Çekebilir

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Felaketin boyutu sabah olunca anlaşıldı!

Felaketin boyutu sabah olunca anlaşıldı!

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor

Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor

Son dakika! İsrail'den Şam'a saldırı!

Son dakika! İsrail'den Şam'a saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
IŞİD'in 'Beatles' hücresinin aranan son iki İngiliz üyesi yakalandı

IŞİD'in 'Beatles' hücresinin aranan son iki İngiliz üyesi yakalandı

Avrupa'dan yaz saati kararı! Türkiye'den sonra...

Avrupa'dan yaz saati kararı! Türkiye'den sonra...

Borsalarda Düşüş Devam Etti

Borsalarda Düşüş Devam Etti

AP'de Yaz Saati Uygulamasına Son Veren Tasarıya Onay

AP'de Yaz Saati Uygulamasına Son Veren Tasarıya Onay

Hakan Atilla’nın Jüri Kararının Düşürülmesi Talebi Kabul Edilmedi

Hakan Atilla’nın Jüri Kararının Düşürülmesi Talebi Kabul Edilmedi

Ankara: AP'nin kararı yok hükmünde

Ankara: AP'nin kararı yok hükmünde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.